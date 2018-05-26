少女疑遭性侵跳樓 神秘人物是全案關鍵？

2018年05月26日 11:24 中時電子報 張達智

22日新北市一名16歲少女墜樓身亡，之後驚傳她疑似因遭到性侵，才羞憤跳樓；涉案謝男向警方表示是兩情相悅，但網路卻流傳影片，謝男遭私刑伺候，並被逼自白「我強姦別人，然後害死一條人命！」。檢警追查，少女生前曾向愛慕男子求援，是否曾透露因不堪遭性侵而輕生，這名男子恐成此案關鍵。

據少女閨蜜透露，少女傾訴遭到學姐男友的朋友性侵，懷疑她因此想不開。警方帶回涉嫌性侵少女的謝姓男子偵訊，謝男供稱，陳女起初不願意，後在半推半就下發生關係，警訊後，依妨害性自主罪嫌函送法辦。當晚，謝男就被帶走毆打，並錄下「自白片」，但他不願提告。

此外，據蘋果報導，陳姓少女的臉書有一封在生前寫下，但未送出的訊息。據了解，這名男子疑似為陳姓少女愛慕的對象，少女輕生前一晚，曾向這名男子求助，請他幫忙找謝男「處理這件事情」。

此案可能涉及刑法第 226 條「性侵致被害人羞忿自殺罪」，為刑責10年以上重罪，然檢警指出，目前未找到與遭性侵相關的留言或遺書，是否能證明少女「遭到性侵」與「羞忿自殺」之間有相當因果關係，而成立性侵致被害人羞忿自殺罪，恐有相當難度。

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