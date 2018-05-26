最後專輯錄完封麥 王傑突宣布不發了：我對不起你們

2018年05月26日 11:23 中時電子報 吳品瑤

擁有〈一場遊戲一場夢〉、〈忘了你忘了我〉、〈傷心1999〉等眾多代表作的歌壇巨星王傑，是5、6年級生心目中的超級天王，而他事業重心已轉往中國大陸多年，去年上節目時，無預警宣布出完最後一張專輯即封麥，讓歌迷惋惜不已，沒想到如今又出現更讓人難以接受的後續。

王傑宣布封麥後，積極籌備最後一張專輯，2月在微博報告新進度，開心表示第一部分已遠赴澳洲完成，已轉飛往新加坡，最後一個部分就可以全部在這完成了，心願也終於了了！就等願意發行的有緣人了！」，3月則貼出多張工作照，感嘆這張最後創作專輯，並非為了再次創造輝煌，「而是留下自己的少許記憶，這是身為一個音樂人對自己的負責！也是對千千萬萬歌迷們的一個交代與責任」。

當時王傑透露，最後絕唱的專輯已然完成，「剩下的就是、等待.....感謝所有的你們...」，沒想到今天凌晨2點多，天王無預警宣布這最後一張唱片不會發行，「這些歌我會永遠把它封存在自己的時間走廊𥚃，原因就不必問了！我對不起你們…」，自責的話語讓粉絲相當心疼，紛紛安慰他「尊重您的選擇，不問原因，會一直默默地支持您」、「杰哥你好好的，比什麼都重要，我們只要你開心就好！」、「我們永遠支持你，今生愛你無悔無憾！」，相當感人。

(中時電子報)