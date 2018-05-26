爆乳房東求陪睡「1年免租金」 房客嚇：我今天就給錢！

女房東要求陪睡，換「1年免租金」， 房客卻步了。(翻攝微博)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

女房東超佛心，免收房客租金，房客卻嚇壞了！大陸一名女房東向房客催繳租金，得知房客經濟困難，「好心」不收房客租金１年，不過條件是「陪睡一次」，但女房東「身材渾圓」，露出傲人的人間「胸器」，房客嚇得直說：我今天就給錢！

近日一張對話截圖在微博瘋傳，對話顯示，女房東先催繳房客租金，問「房租拖很久了，什麼時候」，房客則表示自己手頭緊，生活困難，希望對方給他一點暫緩時間。沒想到女房東豪氣地說「不給也行，下班來我家陪陪我，房租就不要了。」

對於房東的佛心條件，房客不敢接受，立刻回覆「今天盡快匯錢給妳」，女房東還不死心，繼續動之以情苦勸「我只要一次，今年就不用給房租了，你考慮一下，我在家等你。」而從對話中的大頭貼可見到，這名戴白色眼鏡的女房東身材豐腴，穿著低胸粉紅上衣，事業線展露無疑，還穿戴時髦的鼻環和舌環，俏皮的對鏡頭吐舌。

對話引起大陸網友熱議，截圖也被PO上台灣社團《爆笑公社》，網友紛紛笑稱「絕對會被吸乾」、「有命過的了一晚嗎」、 「一次一年，換一輩子陰影」、 「忍一下吧！小兄弟」」、 「眼睛閉起來！跟他約定20分鐘。牙忍一忍就好了！沒事沒事可以換房租ㄟ」

(中時電子報)

女房東要求陪睡，換「1年免租金」， 房客卻步了。(翻攝微博)
少女疑遭性侵跳樓 神秘人物是全… 農婦騎鐵馬驚嚇自摔 慘遭大貨車…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。