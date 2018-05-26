爆乳房東求陪睡「1年免租金」 房客嚇：我今天就給錢！

2018年05月26日 11:28 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

女房東超佛心，免收房客租金，房客卻嚇壞了！大陸一名女房東向房客催繳租金，得知房客經濟困難，「好心」不收房客租金１年，不過條件是「陪睡一次」，但女房東「身材渾圓」，露出傲人的人間「胸器」，房客嚇得直說：我今天就給錢！

近日一張對話截圖在微博瘋傳，對話顯示，女房東先催繳房客租金，問「房租拖很久了，什麼時候」，房客則表示自己手頭緊，生活困難，希望對方給他一點暫緩時間。沒想到女房東豪氣地說「不給也行，下班來我家陪陪我，房租就不要了。」

對於房東的佛心條件，房客不敢接受，立刻回覆「今天盡快匯錢給妳」，女房東還不死心，繼續動之以情苦勸「我只要一次，今年就不用給房租了，你考慮一下，我在家等你。」而從對話中的大頭貼可見到，這名戴白色眼鏡的女房東身材豐腴，穿著低胸粉紅上衣，事業線展露無疑，還穿戴時髦的鼻環和舌環，俏皮的對鏡頭吐舌。

對話引起大陸網友熱議，截圖也被PO上台灣社團《爆笑公社》，網友紛紛笑稱「絕對會被吸乾」、「有命過的了一晚嗎」、 「一次一年，換一輩子陰影」、 「忍一下吧！小兄弟」」、 「眼睛閉起來！跟他約定20分鐘。牙忍一忍就好了！沒事沒事可以換房租ㄟ」

(中時電子報)