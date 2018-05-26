黨史會88年慶 前主委陳鵬仁呼籲吳敦義多講蔣公貢獻

2018年05月26日 11:47 中時 季節

26日中國國民黨舉辦該黨的中央黨史史料編纂委員會創立88週年紀念會，國民黨主席吳敦義到場致詞，結果輪到前黨史會主委陳鵬仁致詞時，當面反映國民黨近年對於宣傳前總統蔣中正的貢獻不足，呼籲應該多講蔣中正對台灣和中華民國有的貢獻。

吳敦義致詞時暢談國民黨的歷史後，表示大家都是中華民族、炎黃子孫，都是中華文化的傳承者。他表示自己常講，因為有五千年的中華文化，台灣文化才能源遠流長；因為有台灣特色加入，中華文化才更多采多姿。

因此吳敦義呼籲一方面要重視中華文化傳承，另一方面立足在台灣澎湖，所以也要熱愛台灣。他請在場出席的前黨史會黨工與學者幫忙，發揮影響力，為國民黨在今年打一場勝仗， 2020才比較有機會重返執政。

吳敦義批評如今民進黨搞所謂轉型，根本是轉型不正義。因此國民黨要用正義把民進黨的不正義轉型給轉正。

稍後前黨史會主委陳鵬仁致詞時表示，組織政黨就是要取得政權，實現理想。但他一直感覺國民黨怕社會反應不好，因此很少提黨的總理、總裁和經國先生。這很不應該，尤其總裁蔣中正，如果沒有他帶來台灣，中華民國民早就沒有了。

陳鵬仁表示，蔣中正來台灣後，包括推動九年國民義務教育和土地改革，都對台灣有很大貢獻，如今的國民黨應該好好宣傳。很多年輕人因為教科書被李登輝、陳水扁改過，都不了解這段歷史。

陳鵬仁指出，就算國民黨跟著民進黨的論述，跪下去求民進黨、跟著罵蔣中正，民進黨支持者也不會改投國民黨。所以別以為年輕人不認同蔣中正或三民主義就不講，他們不認同就要講到讓他們認同。

此外陳鵬仁也呼籲，不意搞空降，很多選區不是隨便派個名嘴一來，馬上就能選上，國民黨該做的是請專家針對不同選區，看是城市或鄉下，了解當地產業結構，看種甚麼對地方產業經濟最有幫助，讓當地民眾認同國民黨有政策辦法，再慢慢經營 ，跟民眾生活再一起，到選舉時根本不用造勢，民眾就會就投票支持。

陳鵬仁還談到自己56年前幫前日本首相小淵惠三一起競選，就是在選區到處跑，讓小淵惠三以26歲當選，成為日本最年輕眾議員。而小淵的女兒，如今也已六度當選眾議員，35歲成為日本最年輕部長 。她是陳鵬仁的乾女兒 ，因為她媽媽本來不嫁給她爸，是陳鵬仁說服的，所以小淵的女兒曾對他說沒有你就沒有我。

陳鵬仁最後自承有點激動，可能講話不是那麼好聽 ，而他從來不講好話，有甚麼講甚麼一生就是這樣。

(中時 )