《翻爆旺寵物》萌力全開！療癒寵物特輯 超級卡哇伊

2018年05月26日 11:44 中時電子報 綜合報導

◎志工伸援手 流浪犬貓不孤單

宜蘭縣政府農業處動植物防疫所的流浪動物中途之家，收容了近百隻被棄養、走失的流浪貓犬，中途之家媒合民眾替貓犬找新家，在找到新家之前，愛心志工們悉心陪伴、照料，讓在曾在外頭流浪的毛小孩們不再孤單。

◎臨時接手棄養小動物 竟是角蛙

黃金角蛙是近幾年才逐漸風行的寵物，擔任公務員的李冠岷，2年前被朋友請求接受棄養動物，當時他還以為來者是「阿狗阿貓」，沒想到居然是一隻角蛙。成為角蛙「金剛」的新主人後，他還得鑽研一些生物知識，笑稱也是養寵物之餘，特殊的收穫之一。

◎是貓還是狗？英鬥超愛躲紙箱

是貓還是狗？桃園民眾SUMARK多年前認養一隻英國鬥牛犬詹姆士，短短身驅動作緩慢，SUMARK說，撿到牠的善心人士林小姐說，當時詹姆士穿梭在車水馬龍的新北市政府附近，若放任不管，恐怕小命不保，現在詹姆士有家人疼牠，是家中寵兒。

◎玉米蛇膽小溫馴 3歲娃不怕

「哇！有蛇！」、「好可怕！」、「牠會不會咬人啊？」從事動物旅館工作的陳伊柔，因為喜愛寵物，養貓、養狗外，半年前因緣際會下開始養爬蟲，小小的雪白玉米蛇「雪花」也成為她訓練孩子了解爬蟲的第一類接觸；3歲的蕎蕎和兩歲的花花，如今已和雪花成為好朋友，可任由雪花在她們身上爬行。

◎用愛呵護！她養的狗都很長壽

從年輕養狗到老的陳淑惠，以前非名犬不養，還曾買過狼犬，隨著退休，心態也有所轉變，近年收養3隻流浪狗，對狗兒呵護備至的她說，考量狗兒不能吃太鹹，全家低鹽、健康飲食，每隻養過的狗都活到終老、壽終正寢。

◎小灰將愛黏人 絶食抗議孤單

高巿警替代役男項軍強家裡2隻鸚鵡，吸蜜鸚鵡「嘟嘟」活潑貼心，見到主人晚上回家，應該要休息了，會說「快睡覺」，非洲灰鸚鵡「小灰將」愛黏人，有次離開主人，竟然一天一夜沒進食，絕食模樣讓人好心疼。

(中時電子報)