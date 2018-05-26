為何起飛降落打開遮光板？ 這9個搭機規定好奇特

2018年05月26日 11:51 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

不能光腳上飛機？起飛降落時要開啟遮光板？搭飛機時你是否注意到，不論在櫃台check in或飛機起降時，航空公司人員總會提醒乘客遵守。不過這些規定師出為何，常令乘客摸不著頭緒，Skyscanner網站整理出9項搭機小秘密，告訴你這其實都是為了安全考量。

1.起飛和降落時要調直座椅靠背，並收起前方桌板

起飛和降落時是飛機運行途中最危險時刻，機組人員會要求要調直座椅靠背，並收起前方桌板，目的為了讓有突發狀況時可以最快的速度逃生。

2.起飛、降落時要開啟遮光板

根據統計，飛機起飛和降落時13分鐘其實是失事率最高的時候，打開遮光板目的是方便機組人員和乘客們，可以在第一時間判斷飛機外頭的狀況。

3.隨身行李必須放置座位底下

若是不將隨身行李放置在座位底下，飛機遇上氣流顛簸時物品可能會滑落至走道，造成他人絆倒受傷。

4.起飛、降落時不能使用手機

通訊器材所發出的無線電波，有可能會對艙壓、導航、磁向以及地空通信等系統造成影響，導致駕駛誤判而引發危險。

5.救生衣不能在機艙內就充氣

因為救生衣充氣後體積龐大，很占空間，可能會阻礙自己或他人逃生。

6.逃生時不得攜帶銳利物品

銳利物品易將逃生的滑梯刺破，因此身上有銳利物品及高跟鞋，在逃生時都必須捨棄。

7.不能帶榴槤上飛機

具有特殊氣味、強烈刺激性氣味的水果常常被航空公司拒於門外，因為機艙密閉空間，強烈氣味會影響其他旅客。

8.光腳不能上機

這點與不能帶榴槤上機原因相似，因有些人的腳會發出異味，影響其他乘客，此外遇上緊急狀況逃生時也容易受傷。

9.行動電源、備用鋰電池不能托運

充電電池有引爆的危機存在，因此會要求從托運行李中取出。而這項規定常有乘客疏忽，遭地勤人員要求改放隨身行李內。

(中時電子報)