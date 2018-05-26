影》洋基大物菜鳥連4場炸裂 改寫美聯紀錄

2018年05月26日 11:56 中時電子報 蔡銘仁

At 21 years and 163 days, Gleyber Torres is now the youngest player in American League history to homer in four straight games. A go-ahead shot no less. #Yankees pic.twitter.com/ASafxxXG1S — Today in MLB (@TodayintheMLB) 2018年5月26日

洋基的大物菜鳥托瑞斯(Gleyber Torres)自去年就備受期待，如今他正一步步，證明自己的價值！洋基今(26日)於主場和天使交手，兩隊大演投手戰，托瑞斯兩度建功，先助球隊先馳得點，7下再用陽春炮，打破平手僵局，個人包辦2打點，助洋基2比1驚險贏球。

此役之前，托瑞斯近3場12打數5安，其中包括4發全壘打；他美國時間4月22日上大聯盟至今，僅一個多月的時間，已經打出8轟，徹底走出春訓時的低潮。這場比賽，兩隊戰況膠著，這名21歲的強打少年，一肩扛起球隊得分重任。

托瑞斯2下把握壘上有人機會，擊出帶打點的安打，助洋基取得1比0領先；接著天使靠卓奧特(Mike Trout)陽春炮扳平比分，托瑞斯不甘示弱，7下1出局後，也回敬天使一發反方向的右外野陽春炮。他的這發全壘打，成為洋基致勝之鑰，帶領球隊拿下勝利。

托瑞斯以滿21歲又163天的年紀，連續4場開轟，寫下美聯史上最年輕連4場開轟紀錄；聯盟史上，他則是第4年輕締造此成就的少年強打，最年輕20歲又362天的紀錄，由米蓋卡布瑞拉(Miguel Cabrera)2004年所創。

(中時電子報)