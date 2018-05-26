影》洋基大物菜鳥連4場炸裂 改寫美聯紀錄

托瑞斯(左)7下轟出陽春炮，助洋基超前比分。(美聯社)

友善列印
中時電子報

洋基的大物菜鳥托瑞斯(Gleyber Torres)自去年就備受期待，如今他正一步步，證明自己的價值！洋基今(26日)於主場和天使交手，兩隊大演投手戰，托瑞斯兩度建功，先助球隊先馳得點，7下再用陽春炮，打破平手僵局，個人包辦2打點，助洋基2比1驚險贏球。

影》打擊熄火不打緊 賈吉兩度秀雷射肩阻殺

此役之前，托瑞斯近3場12打數5安，其中包括4發全壘打；他美國時間4月22日上大聯盟至今，僅一個多月的時間，已經打出8轟，徹底走出春訓時的低潮。這場比賽，兩隊戰況膠著，這名21歲的強打少年，一肩扛起球隊得分重任。

托瑞斯2下把握壘上有人機會，擊出帶打點的安打，助洋基取得1比0領先；接著天使靠卓奧特(Mike Trout)陽春炮扳平比分，托瑞斯不甘示弱，7下1出局後，也回敬天使一發反方向的右外野陽春炮。他的這發全壘打，成為洋基致勝之鑰，帶領球隊拿下勝利。

托瑞斯以滿21歲又163天的年紀，連續4場開轟，寫下美聯史上最年輕連4場開轟紀錄；聯盟史上，他則是第4年輕締造此成就的少年強打，最年輕20歲又362天的紀錄，由米蓋卡布瑞拉(Miguel Cabrera)2004年所創。

(中時電子報)

NBA》歐尼爾預測：騎士會打贏第7… NBA》預告晉級？詹皇2008年後從…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。