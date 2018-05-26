捐百萬美元給WHO 衛長陳時中：剛到瑞士就被問捐款意願

2018年05月26日 12:04 中時 倪浩倫

蔡英文今宣布，將捐出100萬美金給世衛WHO，作為抗伊波拉病毒基金，但遭質疑是為了買「下次WHA門票」。衛福部長陳時中坦言，一到瑞士，就有團體來詢問捐錢意願，但強調此次是基於人道和國際義務，絕非「買門票」，我國4年也曾捐100多萬美元，透過美國來援助非洲受伊波拉肆虐的3個國家，此次並非先例。

WHA世衛行動團今晨從瑞士抵台，隨即立刻接受總統接見，隨即回到衛福部召開記者會。由於蔡英文在接見時曾表示，有鑑於伊波拉病毒近期又在非洲肆虐，我國將捐100萬美金給WHO的抗伊波拉病毒基金，但卻被外界批評是為了買下次的WHA門票、又是一次的「金錢外交」。

陳時中為此在記者會上指出，世衛團一抵達瑞士，確實就有相關的團體前來詢問（伊波拉病毒一事），他也都跟對方表示，無論是人、還是資源，台灣都準備好了；今早抵台後，也立刻就此事和總統報告，總統也認為防疫無國界，無論是基於人道、還是國際義務，台灣都該為此事（伊波拉病毒）盡一份心力，所以做出捐款的決定，至於是否用台灣的名義捐出，則交由外交部統籌。

遭質疑該政策是又一次的金錢外交，甚至是「買門票」，陳時中駁斥「無關」，而是基於防疫無國界、阻絕疾病於境外所做出的決定；他更強調，這次捐款並非首例，2014年非洲爆發伊波拉病毒時，我國就捐出100多萬美元，以及價值數十萬美元的物資，透過美國捐給包括獅子山共和國、賴比瑞亞、幾內亞等3個遭伊波拉肆虐的國家。

(中時 )