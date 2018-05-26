台布斷交賴揆竟微笑 徐國勇：那是自信表現

2018年05月26日 12:12 中時 鄭舲

布吉納法索無預警與我斷交，總統蔡英文親上火線舉行記者會，總統府祕書長陳菊、行政院長賴清德也陪同，不過，相較蔡英文與陳菊抿嘴表情嚴肅，賴清德則被網友批評太過輕鬆，甚至還露出一絲微笑。行政院發言人徐國勇今天解釋，這是賴清德對國家發展、國人支持自己國家有信心，「是自信的表現」，外界不必過度解讀。

徐國勇說，對於斷交事件我們感到相當遺憾，但國人必須團結，再怎麼苦，像以前退出聯合國時，一年斷了幾十個邦交國，台灣還是撐過來，經濟持續往前發展，所以要對我們的國家發展有信心。

媒體追問，記者會中其他人都表情嚴肅，徐國勇說，「在嚴肅之中，其實你好好去解讀，也可以看到他們的自信」，他強調，自信不一定要懷憂喪志，大家要對國人、對國家有信心。

至於斷交引發藍綠交鋒，蔡英文罕見重話批評在野黨指出，「當中國無所不用其極在打壓臺灣時，在野黨的發言之中，對執政黨批評之嚴苛，以及對中國打壓行為之容忍，卻讓全體國人同胞難以理解。」

徐國勇表示，中國用黑手干預台灣外交，大家應一致對外，但竟然有人站在中國的立場譴責台灣自己，說台灣應該臣服於中國，聽他的台灣就有空間，這是錯誤的，全體國人應該團結一致，維護國家主權與尊嚴是每個人共同的責任。

(中時 )