國民黨辦路跑 諷刺蔡政府執政後導致缺電

2018年05月26日 12:14 中時 季節

中國國民黨青工總會舉辦「愛台不斷電，青年護台灣」環台接力路跑活動，26日上午舉辦起跑儀式，多名黨籍議員候選人到場，藉由這項活動諷刺蔡政府執政後的空汙、核食和發電問題均相當嚴重。

黨主席吳敦義出席時表示，蔡政府的能源政策失衡，火力電廠火力全開，反空汙已成為全台共同目標，有人過去競選時說「要用愛發電」，現在用人民的肺、肝來發電；宜蘭、基隆、雙北乃至桃園、新竹，都將受到深澳電廠影響，「有首長說用的是乾淨的煤，你相信嗎」？另一方面，政府有意開放日本核食進口，將傷害國人健康，更是無可退讓。

對於日前布吉納法索與我國斷交，吳敦義也質疑，政府應該要檢討外交政策，包括在兩岸政策方面，如何恢復過去基於「九二共識」、「一中各表」形成的兩岸和平發展局面，但在府院高層記者會上卻有官員站著傻笑，因而遭媒體批評態度不當。

除了吳敦義外，國民黨副主席兼秘書長曾永權、黨籍台北市長參選人丁守中，黨籍台北市議員候選人林冠勳、游淑慧、張斯綱、林杏兒、王正德等，還有國民黨青年部主任翁紹輝均出席儀式，為即將展開8天7夜路跑行程的國民黨全國青工總會及各縣市青工成員鳴笛加油。

隨後在翁紹輝、林杏兒帶領下，近十位青工會成員於國民黨中央黨部前開跑，之後其他地區的青工會成員將接力路跑。

(中時 )