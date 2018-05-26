NBA》預告晉級？詹皇2008年後從未輸過搶七

詹姆斯從2008年後，就從未在搶七大戰輸過球。(美聯社)

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中時電子報

看到「小皇帝」詹姆斯這項歷史數據，塞爾提克恐怕笑不出來了！根據《CBS SPORTS》統計，自從2008年東區準決賽搶七大戰輸給塞爾提克後，詹皇所在球隊的搶七大戰戰績是誇張的5勝0敗，場均得分更是高達35分。

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詹姆斯生涯搶七大戰戰績是5勝2敗，卻從2008年後，詹皇在2012年東區冠軍賽碰上塞爾提克、2013年東區冠軍賽遭遇溜馬與總冠軍賽對上馬刺、2016年總冠軍賽碰上勇士與2018年東區首輪對上溜馬的搶七大戰全都贏球。

光從這項歷史數據，就可知到詹姆斯多麼會打搶七大戰，詹皇賽後表示，「正如我一直在說的，搶七大戰是體育世界當中最棒的，目前我們雖在波士頓客場還沒贏過，但我們應該抓住機會，並且努力享受比賽。」

「在我的職業生涯當中，能夠一直保持良好的表現，這很幸運，」26日末節一度右小腿撞傷的詹姆斯表示，「但願我和球隊都能在搶七大戰處於正確位置，再一次打出高水準演出，我對能有這樣的機會相當期待。」

根據《ESPN》統計，詹姆斯季後賽生涯面臨淘汰邊緣的22場比賽，他場均拿下34.1分，是史上至少打過5場淘汰邊緣生死戰的所有球員當中最高，包含喬丹(31.3分)、厄文(31.2分)、張伯倫(31.1分)，都排在詹皇後面。

(中時電子報)

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