前聯參情報局長 任陸國家反恐領導小組副組長

2018年05月26日 12:44 旺報 張國威

大陸官方近日披露了一名新任國家反恐怖工作領導小組副組長。

大陸公安部官網25日發布消息指出，大陸全國反恐怖工作電視電話會議25日在北京召開，國務委員、國家反恐怖工作領導小組組長、公安部部長趙克志出席並講話。國務院副秘書長孟揚主持會議。國家反恐怖工作領導小組副組長陳光軍、王寧、李偉，國家反恐怖工作領導小組成員單位、工作聯繫單位和中央有關部門負責同志出席會議。

大陸官方資訊顯示，國務委員、公安部部長趙克志循例兼任國家反恐怖工作領導小組組長一職，武警部隊司令員王甯以及公安部黨委委員、副部長李偉繼續兼任小組副組長。而陳光軍則是首次以國家反恐怖工作領導小組副組長身份公開亮相。

陳光軍少將出生於1966年3月，湖北棗陽市人，1984年9月考入原第二炮兵工程學院，1988年考入西北工業大學攻讀碩士，2001年考入西北工業大學攻讀博士。陳光軍歷任學員、助教、參謀、研究生處處長等職，2005年5月任原第二炮兵某旅旅長，是當時原第二炮兵唯一的博士旅長。

2009年，陳光軍出任原第二炮兵司令部二級部長。在軍改調整後，陳光軍出任中央軍委聯合參謀部情報局局長，後轉任中央軍委聯合參謀部參謀長助理。

2013年8月27日，大陸國家反恐怖工作領導小組第一次全體會議在北京召開，國家反恐怖工作領導小組浮出水面，其前身為國家反恐怖工作協調小組。領導小組延續了協調小組的慣例，由公安部長擔任組長一職，而反恐辦負責具體工作。

大陸國家反恐怖工作領導小組成員單位包括公安、安全、武警、軍隊、外交機構等職能部門，還會有交通、衛生、民政等配合單位。

(旺報 )