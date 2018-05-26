農婦騎鐵馬驚嚇自摔 慘遭大貨車輾破頭

2018年05月26日 12:34 中時 謝瓊雲

蛋車後輪血跡斑斑。（謝瓊雲翻攝）

老婦人的腳踏車倒在一旁。（謝瓊雲翻攝）

行車紀錄器紀錄下驚悚瞬間，老婦人騎著單車搖搖晃晃開始重心不穩，不久就倒下，隨即遭蛋車後輪輾過頭顱。（謝瓊雲翻攝）

彰化縣芳苑鄉產業道路25日下午驚傳死亡車禍；一名八旬老婦騎鐵馬下田，竟被後方經過的大貨車嚇到重心不穩摔倒，駕駛煞車不及，後輪直接輾過婦人頭部，現場一片狼藉。

死亡車禍發生在芳苑鄉三成村上城路段，79歲洪姓老婦下午2點半騎著自行車，準備要到田裡工作，但疑似被後方突然行駛經過的大貨車嚇到，導致身體一時間失去平衡，往車倒下，37歲謝姓駕駛來不及反應、煞車不及，後輪直接輾過老嫗頭顱，當場喪命，家屬接到噩耗趕到現場哀慟不已。

從大貨車的行車紀錄器可見，大貨車當時行駛速度並不快，經過老婦人時還刻意放慢速度，畫面中只見洪婦疑似感覺到被大車逼近，或許感到壓力，抑或一時緊張，開始搖搖晃晃，不久連人帶車朝貨櫃車倒下。

謝男向警方供稱，當時貨車上滿載雞蛋，準備從芳苑南下載到大城鄉送貨，行駛在上城路經過老婦人時，突然感覺到左後輪有撞到東西，立即停下車查看，驚見整個車輪都是血，老婦倒地命喪輪下，頭顱破裂失去氣息，嚇得趕緊報警。

芳苑分局交通分隊長謝明局表示，謝男駕駛蛋車速度並不快，發現洪婦時也有放慢速度，但洪婦疑似突然驚嚇才失去平衡，發生不幸、當場身亡，警方獲報後緊急用交通帷幕遮擋遺體，進行現場事故處理，並通報家屬。

謝明局說，經吹氣檢測謝姓駕駛並無酒精反應，初步調查，出事現場道路無坑洞，老婦自摔是否與貨車未保持安全距離有關？詳細原因仍有待調查釐清，謝男訊後警方將依業務過失致死罪嫌移送。

(中時 )