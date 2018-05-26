台布斷交於世衛大會尾聲 衛長：疑台獲聲援多遭打壓

衛福部長陳時中。（倪浩倫攝）

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中時

我原位於非洲的邦交國布吉納法索，24日晚上突然宣布與我國斷交，讓我國邦交國降到有史以來新低的18國。甫從世界衛生大會ＷＨＡ返台的衛福部長陳時中說，從布國在世衛大會上對我國的態度，就覺得「憂心」，但沒料到（斷交）來的這麼快，他也揣測，是因為我國今年在WHA獲得的聲援特別多，大陸才用這樣的方法來打壓。

我國世衛行動團此次前往WHA，獲得相當多邦交國、友邦的聲援，美國衛生部長甚至還花了40分鐘、超過原表定時間20分鐘來和陳時中進行會談，會中更承諾，從當晚起，美國將就「台灣重返WHA」一事展開努力。

然而，眾多友邦當中，卻唯獨布吉納法索從頭到尾皆保持沉默、未替我國發聲，果不其然，在24日傍晚，就傳出布國和我國斷交的消息。陳時中說，當初在大會上看到布國的態度，就感到很憂心，但卻沒料到斷交一事來的這麼快。

陳時中進一步指出，此事（斷交）一出，不免讓人揣測，是因為我國在這屆WHA上，獲得的聲援特別多，大陸才想用這樣的方式來打擊我們，他對此感到憤怒，但表示我們不會示弱，反而更堅定加強和友好國家合作的決心，並強化我國在國際地位的重要性。

蔡英文總統今也宣布，有鑑於伊波拉病毒近期又開始在非洲肆虐，將捐出100萬美元給世界衛生組織WHO，用來對抗伊波拉病毒，蔡英文也透過臉書表示，這些資源，原本是用在與布吉納法索的外交合作上，但從現在開始，將採取更靈活的戰術。

(中時 )

蔡英文捐100萬美元給WHO 徐國勇…

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