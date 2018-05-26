剖腹疤痕粗醜癢 網拍女神打這針痛到不顧形象「想罵髒話」

「網拍女神」陳泱瑾剖腹疤痕又粗又長還發癢，她治好去打消疤針，沒想到這針痛到讓人想罵髒話。(取材自Gracetw 陳泱瑾臉書)

友善列印
中時電子報

「網拍女神」陳泱瑾(Grace)婚後給老公添了個「好」字，育有一女一子的她，兩胎都是剖腹產，為了孩子，在下腹部留下又長又寬的傷痕，而繼第一胎癢到抓破皮後，第二次這刀也沒有比較好照料，她甚至乖乖貼了一整年的膠帶，仍是讓難照料的剖腹產疤痕變得又粗又醜甚至越來越凸，而近期不只疤痕凸，還會癢，於是她諮詢醫生，尋求幫助。

陳泱瑾臉書發文。(翻攝自Gracetw 陳泱瑾臉書)

陳泱瑾在臉書po文，表示其實不那麼在意疤痕有沒有消失，而是因為發癢不適，讓她去電詢問醫生：「你們那有沒有人家說的那種消疤針啊？」，而醫生一看到她的疤痕，其實是建議她做疤痕美容手術，將傷口重新逢一次，但她決定先打一針消疤針，先舒緩癢癢的症狀再說。

沒想到這針痛到腳底冒汗、痛到頭皮去，「那一針下去我痛到跟高醫生說：『我不想顧形象了，真的痛的好想罵髒話喔！』」，陳泱瑾也大方秀出疤痕照跟粉絲分享，透露自己有蟹足腫體質，生完第一胎時傷疤更腫，第二胎時醫生則幫我割掉重弄，但貼了一年美容膠帶還是長出來，其實打針也頂多把疤痕弄平，「我這疤痕粗度它是不會消失了」、「要漂亮真的也只能重新做美容手術了」，而醫生打趣說現在不弄沒關係「反正你應該會生第三胎」，而看著傷疤及她描述的痛楚感覺，讓粉絲心疼直呼「女人好辛苦」，說她好勇敢。

(中時電子報)

瑪莎升格當爸？ 相信音樂回應了

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。