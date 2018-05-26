剖腹疤痕粗醜癢 網拍女神打這針痛到不顧形象「想罵髒話」

2018年05月26日 12:45 中時電子報 吳品瑤

「網拍女神」陳泱瑾(Grace)婚後給老公添了個「好」字，育有一女一子的她，兩胎都是剖腹產，為了孩子，在下腹部留下又長又寬的傷痕，而繼第一胎癢到抓破皮後，第二次這刀也沒有比較好照料，她甚至乖乖貼了一整年的膠帶，仍是讓難照料的剖腹產疤痕變得又粗又醜甚至越來越凸，而近期不只疤痕凸，還會癢，於是她諮詢醫生，尋求幫助。

陳泱瑾臉書發文。(翻攝自Gracetw 陳泱瑾臉書)

陳泱瑾在臉書po文，表示其實不那麼在意疤痕有沒有消失，而是因為發癢不適，讓她去電詢問醫生：「你們那有沒有人家說的那種消疤針啊？」，而醫生一看到她的疤痕，其實是建議她做疤痕美容手術，將傷口重新逢一次，但她決定先打一針消疤針，先舒緩癢癢的症狀再說。

沒想到這針痛到腳底冒汗、痛到頭皮去，「那一針下去我痛到跟高醫生說：『我不想顧形象了，真的痛的好想罵髒話喔！』」，陳泱瑾也大方秀出疤痕照跟粉絲分享，透露自己有蟹足腫體質，生完第一胎時傷疤更腫，第二胎時醫生則幫我割掉重弄，但貼了一年美容膠帶還是長出來，其實打針也頂多把疤痕弄平，「我這疤痕粗度它是不會消失了」、「要漂亮真的也只能重新做美容手術了」，而醫生打趣說現在不弄沒關係「反正你應該會生第三胎」，而看著傷疤及她描述的痛楚感覺，讓粉絲心疼直呼「女人好辛苦」，說她好勇敢。

(中時電子報)