爆教長違法反被要求為管爺作保 柯志恩批姑婆勇太搞笑

2018年05月26日 13:04 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

為護航教育部長吳茂昆曾違法赴陸一事，政院發言人徐國勇日前反嗆立委柯志恩：「你敢保證管中閔沒有問題？」對此，柯志恩今（26）日於臉書發文，反批徐國勇的回應令人發噱，有時間問在野黨立委，怎不去問自己的官員？

柯志恩表示，請發言人要代表政院開口之前，先向科技部和吳茂昆本人查證，如果他們不說清楚，是否也看一下科技部4月18日的正式新聞稿，以及政院94年9月12日的公文？事實擺在眼前，吳部長當年赴陸去杭州就是違法！如果發言人還說「我怎知道？」行政大權在握，也請比照管中閔的規格，組一跨部會小組好好查一查所有政府的學官，有沒有違法赴陸兼職？用同一標準，很難嗎？

徐國勇又說：「涉及事實的部分，吳茂昆部長自己會回應。」柯志恩指出，教育部就是不回應呀！柯志恩批評徐國勇辯才無礙，之前一馬當先替吳部長發言，例如上廣播節目，擔心部長講不清楚卡管案，還先代打上半場，這次怎麼要吳部長自己講了？

針對徐國勇反問敢保證管中閔沒有問題？柯志恩表示她不識管中閔教授，但「拔管」這件事徹底拆穿民進黨口說民主法治的假面具！「拔管」醜（丑）戲無法無天，從莫須有的罪名到跨部會的黑箱審判，卻說不出管中閔到底違反哪一條法律？

柯志恩強調，她非管中閔發言人，也無資格替管教授保證，但徐國勇是行政院發言人，部長又說去留由賴揆決定，請問政院敢不敢保證吳茂昆沒有問題？！要在野黨立委保證啥事？發言人真的找錯對象、問錯人了！

(中時電子報)