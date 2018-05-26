延攬新南向國家人才 賴清德：新經濟移民法下會期送立院

2018年05月26日 13:41 中時 鄭舲

行政院長賴清德今天上午出席在北科大舉行的「馬來西亞僑台商攬才博覽會」開幕典禮，賴清德致詞表示，政府非常重視新南向政策，去年在經貿成績、觀光客人數及來台求學的學生都有成長。賴清德並說，為了優先延攬來台求學或受訓的新南向國家人才，國發會提出「新經濟移民法」草案，順利的話希望在立法院下會期提出。

賴清德表示，蔡英文總統揭櫫的三大政策方向，包括前瞻建設、五加二產創計畫、再來就是新南向政策；在總統帶領下，行政院也努力推動，去年跟新南向國家的經貿成績有長足發展，雙邊貿易來到1109億美元，比前年增加15.6%，其中馬來西亞跟台灣雙邊貿易也有175.6億美元，去年比前年增加24.6%，是新南向國家中增加最多的。

賴清德說，觀光客方面，新南向國家旅客到台灣觀光人數，去年比前年增加27.6%，馬來西亞也增加非常多，增加11.3%。學生方面，去年1整年就有3.8萬名新南向學生、人才到台灣求學、受訓，比前年增加18%。

賴清德表示，為了延攬培育人才，行政院也提出人才培育旗艦計畫，未來相關部會共有新台幣17.6億元投入人才培育，除了鼓勵台灣孩子多認識新南向國家，也會積極到新南向國家招生。他也提到，行政院提出的《外國專業人才延攬雇用法》已經在立院三讀通過，方便本國企業延攬國際人才。

賴清德並說，行政院發現新南向國家的學生或人才，只要在台灣就讀、受訓，應該優先延攬，因此國發會也提出「新經濟移民法」草案，如果順利，希望在立院下會期提出。他說，中階技術人才在台工作有相當年限符合標準，雇主願意出相當於該產業第70分位的薪資，約每個月4萬多元，也有機會留下來台灣繼續努力。他希望讓大家知道，「如果你來這裡就學訓練，你喜歡台灣愛上台灣，未來是有機會的」。

(中時 )