童玩節打工機會搶手 700名考生卯足全力拚出線

2018年05月26日 12:48 中時 胡健森

童玩節工讀生甄試的體能測試項目，男女生必須在限定時間內抱著一箱水走完一定的距離。（胡健森攝）

宜蘭縣立復興國中26日上午湧入了近千名的考生以及陪考家長，但這並不是升學或某項技能檢定考試，而是「2018宜蘭國際童玩藝術節」的工讀生甄試，為了爭取為期兩個月的暑期打工機會，考場所瀰漫的緊張氣氛，竟一點也不輸給國中會考或大學學測等考試。

將在7月7日登場的2018宜蘭國際童玩節藝術節提供了356個暑期打工名額，分成園區服務人員、園區場管人員、媒宣組工作人員、演出組工作人員、宿舍服務人以及外語隨隊人員等6大類，因為福利待遇不錯，報名情況相當踴躍，共有690人報名，有120人是其他縣市的學生，學生們個個努力爭取這個打工機會，其中不乏前兩年已經錄取，今年再度回來報名的學生。

為了將原本兩天考試時間縮短為1天，今年的考試流程也做了變更，筆試（含申論題）部分讓考生自行在家裡作答後繳交，考場只進行應變口試及體能測試，體能測試也相當簡單，就是必須能抱著15公斤重的整箱礦泉水快步走完規定的距離，男生90秒內要走完100公尺，女生則是60秒內得走完50公尺。

朝陽科技大學大二生陳翊禎今年已經是第3次報名的「老鳥」，但她說還是很緊張，因為今年報名的人真的很多，會擔心別人比自己表現更好，錯失了這個工讀機會，到童玩節打工可以學到如何與遊客互動，以及遇到緊急問題時的應變處理方式，是很好的打工經驗；第2年報名的文化大學2年級陳鈺媃則說，很喜歡去年在票務組與其他同事一起工作的經驗，而且每個月的薪資有2萬3000元還有週休二日及勞健保，真的是很不錯的暑期打工機會。

(中時 )