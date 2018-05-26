李進勇正式出手「拔丁」行文黨要求換將

雲林縣長李進勇（中）3年多前選縣長時，以母雞帶小雞方式，一起為參選雲林縣議員的虎尾鎮長提名人林新丁(左)輔選，如今以林形象不佳公開要求雲林縣黨部及黨中央換掉林，網友找出這張照片，令人有今夕何夕之嘆。(許素惠翻攝)

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民進黨雲林縣虎尾鎮長提名人林新丁(左二)原本都和雲林縣長李進勇(左)一起跑行程，如今因為「拔丁」事件已經形同陌路。(許素惠攝)

雲林縣長李進勇出手「拔丁」，行文民進黨雲林縣黨部及黨中央選對會，指虎尾鎮長目前提名人林新丁有「賄選前科」，不合適也不正當，要求提名好形象的候選人。林新丁回應「本是同根生，相煎何太急」，對李指他有「賄選前科」保留法律追訴權。

李進勇以個人名義行文該黨縣黨部，副本受文對象是黨中央選對會。縣黨部主委廖丁賜反問，照李的邏輯，如果基層對縣長提名人的反彈聲音也很大，是否也要換將？

李進勇指出，年底地方選舉被喻為2020年總統大選的期中考、前哨戰，雲林縣現為該黨執政，有輸不得的責任與使命，縣黨部應該為黨、為人民提出一個好形象、能勝選的候選人，虎尾鎮長僅因1人同額登記便提名有賄選前科的人，清廉是該黨創黨的價值形象及品牌，「這樣合適嗎？正當嗎？」

李進勇表示，該黨參選公職人員提名條例消極資格雖然規定，賄選要被判刑確定才不予提名，但是也另外規定，當不足提名名額或與提名同額時，要經投票黨員1/2以上同意，或經縣執委會決議同意，始得提名，因此要求執委嚴格把關，實質審查，至少提名一位不抵觸該黨清廉形象、獲人民認同、有勝選實力及希望的人，才不會影響其他選區選情。

林新丁呼應廖丁賜說法，李進勇參選資格、提名與他一樣，都沒有問題，然而，李在基層也有所爭議，人氣也弱於立委蘇治芬、劉建國，難道也要用這樣的理由換掉嗎？

林新丁強調自己沒有賄選前科，所有對他形象的抹黑、扭曲、及汙名化，不排除透過法律途徑捍衛權益。

(中時 )

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