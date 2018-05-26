台北米其林美饌　登上泰國航空商務艙

2018年05月26日 13:25 中時 陳祐誠

泰國航空與台北文華東方酒店合作推出米其林星級空中饗宴，6月1日起台北飛往曼谷的TG633與TG635航班，商務艙將輪流推出6套中、西式佳餚，讓旅客在3萬英呎高空，也能盡享細緻的餐飲服務。

泰國航空成立至今58年，成立第一年即飛航台北，目前每日3班由台北直飛曼谷，並轉至全球70個以上城市。泰航台灣區總經理吉偉成（Wit Kitchathorn）表示，公司追求更高品質服務與餐飲，很榮幸與文華東方合作，由米其林星級主廚設計中、西式各3套佳餚，讓旅客在機上享用。

吉偉成說，從6月1日至8月31日，新餐點將於下午2時5分起飛的TG633以及晚間8時10分起飛的TG635航班商務艙推出，每個月更換1套，讓乘客對餐飲保持新鮮感。

此次空中米其林饗宴菜單，是由台北文華東方酒店美籍行政主廚亞當．坦納（Adam Tanner）主導。擁有20年廚藝經驗，曾在美國、越南、泰國等地5星級酒店任職的坦納，熟悉各地餐飲文化，為泰航設計菜單，從規劃、調整到完成，總共花了半年時間。

坦納說，最困難的部分在於如何把美食的原汁原味，在機上經由復熱後呈現，主廚團隊花了非常多新力挑選食材、反覆烹飪試驗，才打造出這些訂製美味。

泰航推出的中、西式主餐，包括「爐烤鹿兒島豬」、「醃漬日本牛肉」、「美國頂級牛菲力」，以及「蔥香海斑柳」、「糖醋咕咾肉」、「松露蒸圓鱈」等。

(中時 )