唐美雲佛心爆發 韓國也撿流浪狗

唐美雲餵狗狗。（民視提供）

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唐美雲餵食流浪狗。（民視提供）
唐美雲餵狗狗。（民視提供）
很有畫面感。（民視提供）
唐美雲很愛護動物。（民視提供）

唐美雲拯救流浪狗不分國界，日前帶小咪、樓心潼等人赴韓國拍攝《高僧傳─元曉大師》的故事，一行人待1週，唐美雲平時也展現大愛，她記得有天晚上突然下雨，一隻全身髒兮兮、尾巴下垂、懼生飢餓的小白狗跑到民宿，隨行工作人員正吃韓式炸雞，她就將雞肉去皮過水餵小白吃。

她親近之後發現小白不害怕了，反而開始跟大家撒嬌，拍了一天戲，仍拖著疲累身子跟小白玩了一夜，睡前擔心牠受凍，貼心準備紙箱給小白睡，她忍不住問說：「韓國的狗可以帶回台灣嗎？」工作人員提醒「妳忘記唐媽媽的家訓嗎？一個家只能有3隻狗，如果還要領養狗，妳就要離開」，讓她嚇得馬上改口問其他人要不要領養。

唐美雲是虔誠佛教徒，除了忙拍民視八點檔《幸福來了》，更致力紮根台灣歌仔戲的傳承，經營歌仔戲團、照顧10多個劇團年輕人，佛心噴發的她，也常關心並領養流浪動物，她說之前拍攝《娘家》，在外景撿了一隻狗，當下發現牠聰明過人就把他帶回家。

她拍《夜市人生》也在南部外景撿回一隻狗，讓唐媽媽受不了，下禁令說「家裡只能有3個大人、3隻狗，如果還想帶狗回家，就要有1個人出去，那就是妳」，讓她狂笑不已。

今年拍《幸福來了》，在林口攝影棚外撿到台灣土狗，心地善良的唐美雲除了帶狗美容掃晶片以外，更帶愛犬上鏡頭，可愛模樣除了吸引觀眾注目，更替「酷羅」找到好人家。

(中時 )

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