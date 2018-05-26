早療運動會 慢飛天使起飛

2018年05月26日 13:24 中時 許素惠

來自新北、大同育幼院、台中及彰化與雲林共550位慢飛天使親子以扭扭舞暖身，進行親子團體遊戲的大鯊魚、漫步在雲端、風火輪、套圈圈、滑草車還有綠色大拼圖等，讓每位慢飛天使都能參與，都能盡情的奔放抒發。(許素惠攝)

「愛在家扶、慢飛幸福」全國早療運動會上午在雲林縣立體育館登場，匯集了550位慢飛天使，親子一同扭舞、唱跳、闖關，好不快樂！

家扶總會社工處主任藍元杉、雲林家扶中心主委陳燦勳等以愛的打氣筒，為孩子匯入「勇氣、志氣、力氣、才氣、福氣、爭氣、士氣、和氣」集8元氣，讓慢飛天使藉由療癒運動會融入優勢觀點，以能力和資源在困境中發揮復原力。陳燦勳表示，優勢觀點中任何一個人都有被看中、被尊重的正向期待。

雲林發展學園的「天使敲打樂團」更以磅礡演奏「Mickey Mouse March」，歡迎來自家扶全國各地慢飛天使家庭聚在雲林。

親子以扭扭舞暖身，接著一起遊戲大鯊魚、漫步在雲端、風火輪、套圈圈、滑草車還有綠色大拼圖等，大人小孩都樂開懷。

慢飛天使家長吳媽媽欣慰說，這是「小蓁」最後一次參加家扶趣味運動會，也是最快樂的一次，雖然與小蓁以長條巾運送球走一小段的距離，慶幸雲林發展學園老師們3年多來用心陪伴引導下的成長，從重度肢體障礙進步到中度肢體障礙能藉助行器行走，別人眼中的一小步，卻是小蓁人生成長中的一大步。

(中時 )