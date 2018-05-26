昔捐500萬美元被民進黨罵臭頭 前衛長葉金川：不用道歉嗎？

2018年05月26日 14:20 中時 倪浩倫

我國連兩年被拒於世界衛生大會WHA門外，蔡英文總統今宣布，捐100萬美元給世界衛生大會WHO。前衛生署長（現衛福部）葉金川今表示，2009年、H1N1疫情爆發時，時任署長的他，只是提出捐錢給WHO防疫的「想法」，就被當時在野的民進黨以「金錢外交」罵到臭頭，他樂見政府捐錢做防疫，但看看當時，再看看現在，民進黨難道不用為當時的謾罵出來道歉嗎？

我國於2009年時，首度以「中華台北」的名義，並以觀察員身分前往參與WHA，當時就是葉金川率團前往，他今就蔡英文捐100萬元一事發表看法；他說，當初由於想帶些「伴手禮」前往，加上當時H1N1疫情爆發，他出發前提出資助WHO約500萬美元物資的「想法」，沒想到才一提出來，就被當時在野的民進黨罵到臭頭，痛批國民黨又搞「金錢外交」，最終該想法也無疾而終。

葉金川說，他想法一直沒變，支持政府捐錢、捐物資來做防疫，但同樣一件事，民進黨當時罵他，現在反而卻又做相同的事情，看看過去再看看現在，難道不用出來為當初的謾罵道歉嗎？

外界質疑，此次的100萬美元捐款，是為了買「下一次WHA門票」，葉金川不置可否表示，如果能夠取得門票，就算花1000萬、甚至1億、10億美元「都值得」，但也懷疑真的有那麼容易嗎？

葉金川當時因以中華台北身分前往，在大會現場遭許多我國學生當面痛罵「賣台」，讓他委屈到一度哽咽。他今也提出質疑，衛福部長陳時中說「美國支持我國重返WHA」，但應該講清楚，友邦是支持我國以「中華台北」、還是「台灣」的名義進入，若是「中華台北」進入，不就又是個賣國、賣台的行為嗎？

(中時 )