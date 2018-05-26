好友談判車損翻臉 2男互毆雙雙受困河床

警消接獲民眾報案，台中市太平區一江橋2人打架受傷受困河床，消防救護人員前往橋下救援。（張妍溱翻攝）

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警消人員採籃式擔架將傷者固定再採吊掛方式將傷者吊掛至橋上，再由救護車送醫治療。（張妍溱翻攝）
太平警分局積極調查後發現2人疑似因侵占轎車糾紛，相約橋旁便利商店談判，但談判破裂翻臉，其中1人往行水區竄逃，另1人追打，最後雙雙困在橋下河床。（張妍溱攝）

台中市太平區一江橋26日凌晨4點許發生2名男子受困河床且全身多處挫傷；警消出動吊車先將意識清楚的2男吊掛上橋面送醫。原以為單純墜橋事故，太平警分局積極調查後發現2人疑似因侵占轎車糾紛，相約橋旁便利商店談判，但談判破裂翻臉，其中1人往行水區竄逃，另1人追打，最後雙雙困在橋下河床。

警方指出，28歲李姓男子及22歲賴姓男子全身多處挫傷，吊車垂吊長臂板將2人先從河床搬運到橋下，並用擔架固定後，再用吊車將2人拉起，並分別送醫。警方調查發現，原來2人是因修車賠償糾紛導致。

太平警分局表示，李姓男子與賴男是認識多年好友，賴男將自己車子借給李男使用後卻撞車，李男不願賠償修車，雙方當天相約到一江橋旁的超商談判，談判破裂遂演出全武行。李情急之下往一江橋下行水區逃逸，賴男緊跟在後，雙方一陣扭打，體力耗盡受困在河床中。有目擊者擔心他們有危險，打119報案。

救護人員抵達現場，發現一江橋橋面與頭汴坑溪行水區約高7公尺，隨即加派人力前往協助，警消人員採籃式擔架將傷者固定再採吊掛方式將傷者吊掛至橋上，由救護車送醫治療。

(中時 )

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