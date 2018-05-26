人生8秘訣 名廚波登：把服務生當垃圾 那就是真實的你

名廚安東尼‧波登（Anthony Bourdain）說，守時是他對廚師的首要要求。如果連這點都辦不到，那他教做荷蘭醬只是浪費時間。(達志影像/shutterstock)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

名廚安東尼‧波登（Anthony Bourdain）集主廚、作家、電視主持人於一身，在旅遊頻道可看到他走訪世界美食的身影。昔日曾是個壞小子的他，從17歲當洗碗工，花30年在廚房歷練成長成為名廚。波登說，守時是他對廚師的首要要求。如果連這點都辦不到，那他教做荷蘭醬只是浪費時間。

理查‧瑞德撰寫《假如我只能給你一個忠告》一書，提到他採訪安東尼．波登的經驗。他說當天幸好提前赴約，才能聽到原汁原味的數則智慧箴言。而其中第一則就是守時。

一、給我他媽的準時出現

我很守時，這大概是我學到最受用的功課。守不守時是我對你人格的初步認識：你是那種說到卻做不到的人嗎？守時是我對廚師的首要要求。如果你連這點都辦不到，那我教你做荷蘭醬只是浪費時間。」

二、在廚房工作能導正你

「我曾經是個被寵到無法無天的中產階級死小孩…可是在廚房工作迫使我要自律。我17歲那年從洗碗工開始做，或許我確實花了30年，但我就是在廚房學會長大當個大人的。」

三、對服務生要有禮貌

「如果你對服務生和飯店人員態度惡劣或輕蔑，你跟我就玩完了。因為要是你把服務人員當垃圾對待，那就是真實的你：即使你現在沒這麼對我，將來也會。」

四、別跟王八蛋合作

「如果你不喜歡你的工作夥伴，就會他媽的難熬。就算有賺頭也沒什麼價值，因為你的人生是黑白的。如果你一直跟王八蛋合夥，最後就會死於心臟病。」

五、要是你是廚師，你誰都別想唬弄

「廚房就是一個非黑即白的世界：你要麼可以在3小時輪班內弄出300份班迪尼克蛋，要麼就是辦不到，只有這兩種…如果你真的很強，身價就會提高。這就跟黑手黨一樣：如果你殺8個人，你就是人才。」

六、要是你運氣好得到突破的機會，好好利用

「假如你跟我一樣，在44歲那年全盤搞砸人生，而這時如果出現幸運的突破機會，就要好好利用，接著要好好努力別搞砸機會，因為大多數的人都會得意忘形。」

七、別太混帳

「如果我到你家，你請我吃一樣我不太愛吃的東西，我會微笑，默默吃掉。盡量當個好客人，要感恩，當好人，別太混帳。」

八、避開嬉皮

「嬉皮，我超討厭嬉皮，我也討厭他們的音樂。鬥志沉淪，會養成不好的工作習慣，而且他們從來不準時。」

(中時電子報)

文章來源：別跟王八蛋合作！名廚波登的8個人生忠告：把服務生當垃圾，那就是真實的你

早療運動會 慢飛天使起飛

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。