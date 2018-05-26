人生8秘訣 名廚波登：把服務生當垃圾 那就是真實的你

2018年05月26日 14:18 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

名廚安東尼‧波登（Anthony Bourdain）集主廚、作家、電視主持人於一身，在旅遊頻道可看到他走訪世界美食的身影。昔日曾是個壞小子的他，從17歲當洗碗工，花30年在廚房歷練成長成為名廚。波登說，守時是他對廚師的首要要求。如果連這點都辦不到，那他教做荷蘭醬只是浪費時間。

理查‧瑞德撰寫《假如我只能給你一個忠告》一書，提到他採訪安東尼．波登的經驗。他說當天幸好提前赴約，才能聽到原汁原味的數則智慧箴言。而其中第一則就是守時。

一、給我他媽的準時出現

我很守時，這大概是我學到最受用的功課。守不守時是我對你人格的初步認識：你是那種說到卻做不到的人嗎？守時是我對廚師的首要要求。如果你連這點都辦不到，那我教你做荷蘭醬只是浪費時間。」

二、在廚房工作能導正你

「我曾經是個被寵到無法無天的中產階級死小孩…可是在廚房工作迫使我要自律。我17歲那年從洗碗工開始做，或許我確實花了30年，但我就是在廚房學會長大當個大人的。」

三、對服務生要有禮貌

「如果你對服務生和飯店人員態度惡劣或輕蔑，你跟我就玩完了。因為要是你把服務人員當垃圾對待，那就是真實的你：即使你現在沒這麼對我，將來也會。」

四、別跟王八蛋合作

「如果你不喜歡你的工作夥伴，就會他媽的難熬。就算有賺頭也沒什麼價值，因為你的人生是黑白的。如果你一直跟王八蛋合夥，最後就會死於心臟病。」

五、要是你是廚師，你誰都別想唬弄

「廚房就是一個非黑即白的世界：你要麼可以在3小時輪班內弄出300份班迪尼克蛋，要麼就是辦不到，只有這兩種…如果你真的很強，身價就會提高。這就跟黑手黨一樣：如果你殺8個人，你就是人才。」

六、要是你運氣好得到突破的機會，好好利用

「假如你跟我一樣，在44歲那年全盤搞砸人生，而這時如果出現幸運的突破機會，就要好好利用，接著要好好努力別搞砸機會，因為大多數的人都會得意忘形。」

七、別太混帳

「如果我到你家，你請我吃一樣我不太愛吃的東西，我會微笑，默默吃掉。盡量當個好客人，要感恩，當好人，別太混帳。」

八、避開嬉皮

「嬉皮，我超討厭嬉皮，我也討厭他們的音樂。鬥志沉淪，會養成不好的工作習慣，而且他們從來不準時。」

(中時電子報)