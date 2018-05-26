世足》倒數19天－33萬人的奇蹟 冰島這次要和傷病對抗

2018年05月26日 14:14 中時電子報 李弘斌 ／專題報導 ／專題報導

人口只有33.4萬人的冰島，前年在歐洲國家盃殺入8強，但他們的驚奇還不只於此，去年10月9日在世足歐洲區資格賽最後1役以2比0擊敗科索沃，讓冰島以兩分之差擠下曾獲世足季軍的克羅埃西亞，以I組第1直接晉級。

這是冰島首次打入世足賽，稱之為「奇蹟」並不為過，33.4萬的人口數也改寫了2006年千里達締造的「人口最少世足參賽國」紀錄。而在32強全數敲定之後，冰島也是本屆世足賽唯一的「新同學」。

冰島除了人口少，地理位置也接近北極圈，要發展足球這樣的室外運動實屬不易。事實上，有12隊規模的「冰島超級足球聯賽」（Úrvalsdeild karla），也是屬於半職業層級，礙於天候每年只能踢春、夏兩季，更凸顯「冰島奇蹟」的了不起。

冰島教頭霍格里森成功整合出團隊戰力。（美聯社資料照）

冰島平均每500人就有一位足球教練，近年發展青訓卓然有成，儘管好手大多旅外踢職業聯賽，分散各處，但國家隊向心力極強。而在歐洲盃以直接、力量打法踢出佳績後，總教練霍格里森（Heimir Hallgrimsson）還能提升球隊的技術水準並擴充戰術的多元性，也是冰島接著能更進一步打進世足的關鍵。

問題來了，如果世足賽比的是純粹的精神力，冰島肯定能夠名列前茅，偏偏來到這個世界足壇的最高殿堂，除了心理層面更少不了硬功夫的比拚。而頂尖國腳人數有限的冰島想再創奇蹟，現在則要先過「傷病」這關。

效力於英超艾佛頓的希古森，是冰島的攻擊靈魂。（美聯社資料照）

冰島攻擊靈魂希古森（Gylfi Sigurdsson）就是目前要跟時間賽跑的關鍵，這位攻擊中場去年夏天以創隊史紀錄的4000萬歐元轉會費加入英超「太妃糖」艾佛頓，世足資格賽則替冰島貢獻4顆寶貴進球，包括包辦2比0勝烏克蘭的兩顆進球，以及出線關鍵戰對科索沃先馳得點，是冰島最重要的進攻戰力。

然而希古森在今年3月10日的英超比賽弄傷膝蓋，經診斷要缺席6至8周，他也的確沒能在球季結束前復出。不過冰島仍將希古森放進23人名單，希望他能趕上冰島6月16日對阿根廷的世足處女秀。

冰島隊長古納森（左）傷癒復出，狀態恢復仍需觀察。（美聯社資料照）

冰島隊長古納森（Aron Gunnarsson）已在膝傷後復出，但狀態仍須觀察。主力前鋒芬波加森（Alfred Finnbogason）本季在德甲高效攻入12球，但為傷痛所苦僅出賽19場。此外，欠缺速度特別是後防線，都是冰島的隱憂。

世足自1998年採現行賽制以來，16支上演世足處女秀的隊伍，有5隊成功晉級16強。冰島礙於先天限制與目前的傷病打擊，要從競爭激烈的D組出線並不容易。然而光是他們僅33萬人口能打入世界盃，對許多小國已是極大鼓舞，在俄羅斯的每顆進球、每場勝利，都是冰島歷史性的第一次，也都是奇蹟的延續。

冰島成為歷來人口最少的世足參賽國。（美聯社資料照）

冰島小檔案

★世界排名：22

★世足參賽次數：1

★世足最佳成績：首次參賽

★上屆成績：未晉級

★總教練：霍格里森（Heimir Hallgrímsson）

★台灣運彩奪冠賠率：150.00

(中時電子報)