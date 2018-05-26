醉不上道！男酒駕昏睡路中 驚醒還逃逸擦撞警車

2018年05月26日 14:18 中時 盧金足

何姓男子酒駕先是撞路邊分隔島，又擦撞巡邏車警車（左），造成巡邏車左側車門凹損，須賠償警方巡邏車毀損。（盧金足翻攝）

還是有人講不聽！一名酒駕男子26日上午喝到醉茫茫，車子開到台灣大道與玉門路口昏睡停在馬路上，民眾報案後，員警到場敲窗詢問，駕駛驚醒立刻開車逃逸，警方向前尾隨，但該車駕駛行車不穩，先是擦撞路邊分隔島後，再擦撞巡邏車，警方發現車內飄出濃濃酒味，34歲何姓駕駛經實施酒測酒測值0.50mg/L，被警方依公共危險罪送辦。

警察局第六分局永福派出所今天上午7時許接獲報案，台灣大道與玉門路口有輛自小客車停於馬路上，警員劉晉宇、陳彥碩到場時，發現何男所駕駛自小客仍怠速停於路中，員警向前敲打車窗多時，何姓駕駛睡眼惺忪見員警盤查，竟加速沿台灣大道往郊區方向逃逸。

警方指出，何姓駕駛酒後駕車不穩，先是擦撞路邊分隔島後又擦撞到警方巡邏車，造成巡邏車左側車門凹損，所幸雙方未有受傷。

警方查看何男一臉疲倦且渾身酒味，立即實施酒測，當場測得酒測值0.50mg/L超過法定標準值，除須賠償警方巡邏車毀損外，警方並依涉嫌公共危險罪將何男移送法辦。

警方呼籲，酒駕導致家庭破碎案例層出不窮，民眾酒後萬萬不可存有僥倖心態，貪圖一時方便逞強駕車，發生意外將後悔莫及，警方除持續強化酒駕執法外，加強宣導「代客駕車」、「指定駕駛」及「勿酒後駕車」等防範措施，防酒駕宣導與取締並重。

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(中時 )