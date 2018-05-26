吳敦義「講給李登輝聽」 憲法增修條文有分治概念、反台獨

2018年05月26日 14:42 旺報 潘維庭

國民黨主席吳敦義22日提到憲法增修條文「最終目的是國家統一為原則」引發討論，26日他受訪時再次表示，當天提憲法增修條文是「講給李登輝前總統聽的」，並指台澎金馬（自由地區）可以全面改選立法委員，大陸地區目前不能改選，具有「分治」概念，且憲法增修條文基本上是反對台獨，才有所謂「在國家統一前」的說法。

吳敦義26日上午受訪時表示，兩岸在1992年達成基本的共識，兩岸都堅持一個中國的原則，對於它的涵義，雙方同意用口頭聲明方式各自表述。

他表示，這也是蔡英文主席在民國89年7月6日，在立院以陸委會主委身份答覆立委陳超明質詢，她講，1992年兩岸是有一個談的過程，我方的立場是「各自表述、一個中國」，「其實她顛倒了，應該是一個中國各自表述，我很懷疑她的邏輯能力。」

吳敦義稱，不管講顛倒了沒有，她總是承認1992年有那個事實，就是「九二共識」，我們是「一中各表」，「大陸它表它的、我們表我們的」，就能維持和平穩定的兩岸關係，可是她連最基本的歷史事實都不承認，兩岸現在已讀不回，一定會有很多難以預測的各種狀況，「她宣誓就職也是中華民國總統」。

吳敦義解釋，前幾天在中央宗教委員會成立典禮講話，是講給李登輝前總統聽的，正是那一年，我們簽35個字時，是李登輝前總統核定的。1992年11月3日，海基會就把這個35個字的內涵傳給海協會，11月16日，就回了信函給我們，表示這個說法「既經台灣有關方面同意，我會充分尊重並接受」，這就是兩岸換文「九二共識、一中各表」的基礎。

他表示，希望蔡總統可以重新恢復兩岸和平穩定發展，在李登輝前總統主導之下，當時有憲法增修條文，在國家統一前，台澎金馬（自由地區）全面改選立法委員，其它地區叫大陸地區不能改選，也就是有「分治」的概念。

吳敦義指，希望提醒李登輝前總統，在他的任內有這樣核定憲法增修條文，訂定很多包括當年「九二共識」的底子，希望全國民眾了解，兩岸能夠在「一中各表的九二共識」的基礎，維持和平穩定發展。同時，憲法增修條文基本上是反對台獨，才有所謂「在國家統一前」，自由地區全面改選立法委員，否則就不必講「在國家統一前」，但一定要在兩岸和平穩定發展的基礎上，大家一起和諧相處。

(旺報 )