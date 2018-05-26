影》滿場球迷面前對決查普曼 大谷敗下陣

大谷翔平(中)8上對決查普曼被解決，錯失打進追平分的機會。(美聯社)

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中時電子報

天使今(26日)造訪洋基主場，和洋基展開系列賽第一戰，大谷翔平擔任5棒指定打擊，3打數盡墨，關鍵8上，二壘有人時與「火球男」查普曼(Aroldis Chapman)交手，兩人本季首度對決，最後大谷沒把握住機會，成為該局最後1個出局數，大谷直言，「他球真的很快。」

洋基和天使首戰，現場湧進滿場46056名球迷，座無虛席，拒絕洋基的大谷，會有怎麼樣的表現，無疑成為焦點之一。此役兩隊大演投手戰，前7局打完，洋基以2比1領先；到了8上，天使2出局進占一壘，洋基當機立斷推出「守護神」查普曼，跟大谷上演「力量與力量」的交鋒。

查普曼先連投2顆壞球，還發生1次暴投，讓跑者上到二壘得點圈。大谷雖前2打數無安打，不過他本季得點圈有人時，打擊率可是高達4成74，也有一棒逆轉比分的本事；單看數據跟球數，查普曼居於絕對劣勢，但他穩住陣腳，用2顆100英里速球讓大谷打成界外，搶回好球數。

最後，查普曼催出本場最快的101.9英里外角高速球，讓大谷打出游擊方向滾地球出局，順利取得第3個出局數。大谷說，當下是個重要時刻，他很想打出安打，卻沒能如願，「他每1球真的都很快、很有力量，有些我打中的球，擊球點感覺都還不錯。」

「那是很棒的一次對決。」洋基總教練波恩(Aaron Boone)直言，看這2個人在場上強碰，能感覺到他們都充滿能量，相當有趣，「大谷有幾次不錯的揮擊，不過查普曼還是把他解決掉了。」未料，大谷錯失這次契機，同時也是天使最後的反撲希望，最後他們以1比2輸給洋基。

(中時電子報)

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