真退休或另有盤算？ 普丁：2024將「守法」卸任總統

2018年05月26日 14:22 中時電子報 李靖棠

據莫斯科時報（Moscow Times）報導，剛剛連任總統大位的普丁（Vladimir Putin），昨日在聖彼得堡（St. Petersburg）的國際經濟論壇上，公開表態自己做滿此任期後，將在2024年卸下總統的重責大任，並遵守俄羅斯聯邦憲法，不會破壞國家法規制度。

普丁表示，「我一直嚴格遵守俄羅斯憲法的規定，在我們的憲法上，白紙黑字地寫到，沒有人可以連選連任（總統）超過兩任，因此我們就應該嚴格遵守規範。」但雖然不能連選連任，屬於雙首長（總統＋總理）制度的俄羅斯，卻讓普丁找到一種「合法」延續權力的模式，2008年任滿兩屆總統後，將位置交給親信梅德維傑夫（Dmitry Medvedev），自己卻搖身一變、進入國會成為了總理，4年後再次重返大位，讓他得以再度掌權12年的時間。

前往俄羅斯拜訪普丁（圖右）的法國總統馬克宏（圖左）。（圖/路透社）

現年65歲的普丁，出生於前蘇聯（USSR）時期的列寧格勒，父親是名在潛艇服役的海軍、母親是工廠女工，畢業於列寧格勒大學國際法學系，被招募進蘇聯國家安全委員會（KGB）工作，在完成特工訓練後，開始他多年情報人員的生涯。曾被派往東德5年，負責蒐集西德的經濟情報，但在1991年蘇聯解體前辭職。

1999年12月31日，原俄羅斯總統葉爾欽（圖右）突然宣布辭職，由總理普丁（圖左）代行職務。（圖/克里姆林宮官網）

政治生涯從家鄉聖彼得堡起步，得到葉爾欽（Boris Yeltsin）賞事後，宦途直線上升、被提升為俄羅斯聯邦安全局（FSB）局長，主管俄羅斯的情報工作。1999年葉爾欽任命普丁為總理，本不看好的他，卻因為硬漢形象逐漸獲得支持，該年年底葉爾欽突然自請辭職下台，普丁以總理身份成為代理總統，讓他從此獨攬大權，成為俄羅斯實際最高領導人至今，甚至被西方社會諷刺為「新沙皇」。

俄羅斯總統普丁（圖左）歡迎到訪的大陸總理李克強。（圖/克里姆林宮官網）

俄羅斯總統普丁（圖右）與親信大將、總理梅德偉傑夫。（圖/美聯社）

先前輕輕鬆鬆就拿下過半票數、再次連任6年總統的普丁，讓他的統治時期拉長至24年，是繼前蘇聯總書記史達林（Josef Stalin）之後，俄羅斯統治時間最長的領導人。屆時71歲的普丁，雖然卸下總統職務，但外界真正在乎的，恐怕是想知道，他是否又會二度重演「轉任總理」的戲碼，或是真正退休接棒？都讓2024、成為俄羅斯下一個重要關鍵時刻。

(中時電子報)