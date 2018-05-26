全部斷光光就能獨立？先看看這「兩個例子」

2018年05月26日 14:25 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

當巴拿馬與台灣斷交，轉而和大陸建交。前行政院長游錫堃曾在臉書表示，當「中華民國的邦交國少之又少時，台灣的邦交國就會出現」。宅神朱學恒認為等到「中華民國」斷交斷完後，真的「台灣共和國」就此誕生？而政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生也指出就算台灣最後都沒有邦交國，但至少維持「中華民國」的國號，大陸沒有動武的藉口，但要是走向台獨，可能無法阻止中共的武裝犯台。非洲有「兩個國家」就是最好的例子。

朱學恒在政論節目《年代向錢看》表示布吉納法索斷交背後所牽扯的是九二共識和兩岸的問題，外交部長吳釗燮口頭請辭「只是做做個樣子而已，民眾跟輿論其實不會怪他」，但「真如游錫堃的所說等到中華民國國家斷交斷交完，台灣共和國於焉誕生？這世上有許多完全沒有邦交的國家，但多半最後都被併吞」。

嚴震生於《Yahoo論壇》指出非洲就有「兩個國家」可作為台灣的借鏡：位於非洲之角的索馬利蘭原本是索馬利亞的一部分，1991年索馬利亞政權崩潰，索馬利蘭獨立勢力趁機脫離索馬利亞宣布獨立，然而至今國際社會不承認索馬利蘭的存在。

另一個則是西北非的西撒哈拉，在西班牙1975年放棄統治該地後，將其交給摩洛哥與茅利塔尼亞托管，然而爭取獨立的波利薩里奧陣線發起游擊戰爭，由於無法抵禦波利薩里奧陣線的進攻，茅利塔尼亞放棄對西撒哈拉的領土，但波利薩里奧陣線卻與摩洛哥陷入苦戰，寡不敵眾，最後成立流亡政府。最初有許多非洲及拉丁美洲的國家承認西撒哈拉，但是美國、歐盟、中國等大國，卻是務實地接受摩洛哥的佔領。目前僅剩下38個國家承認西撒哈拉的存在。波利薩里奧陣線的對手不過是一個中型國家的摩洛哥，因此還是有些國家願意給予正式的外交承認。但要是面對的是大陸時，有多少國家想會與一個流亡的「台灣共和國」建立外交關係？

嚴震生文末提醒「台灣是要選擇索馬利蘭還是西撒哈拉？沒有邦交國，並不是最悲慘的事。最可悲的情況是以為選擇獨立建國就能夠有所改變，而將自己帶到一個流亡政府的命運」。

(中時電子報)