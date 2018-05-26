民進黨黨代表改選 台中市競爭激烈

2018年05月26日 14:34 中時 盧金足

民進黨黨職選舉，競爭激烈，候選人採取聯合行銷策略，發揮魚幫水、水幫魚的雙贏策略。（盧金足翻攝）

2018年第5屆民進黨台中市黨部主委選舉，只有現任主委、市議員何明杰登記，同額競選，身負2018年大選輔選重任。（盧金足攝）

民進黨台中市黨部下屆主委、全國黨代表、市黨代表定27日改選，除主委同額競選，選情單純外，其他代表選舉，競爭者眾，選情緊繃，為爭取出線，有的採取聯合競選模式，有的推出共同文宣，有的集體拜票，互相拉抬選情，爭取更多黨員認同支持，民進黨台中市黨部執行長翁誌偉指出，下屆主委、全國黨代表、市黨代表選舉，27日舉行，中市共設置原市區、山線、甲安埔區、海線、屯區等5個投票所。

2018年第5屆民進黨台中市黨部主委選舉，只有現任主委、市議員何明杰登記，選情單純化，除了主委改選外，全國黨代表也將同步改選，由於全國代表大會是民主進步黨的最高權力機構，主要職責是修改黨綱、黨章、選舉或罷免中央執行委員會委員等，是各派系競逐焦點。

台中市民進黨全國黨代表、市黨代表改選，台中市參選下屆全國黨代表應選33人，有42人登記；相較這屆全代應選32人，有42人登記，競爭依然激烈。此外，市黨代表應選75人，有111人登記。

為爭取勝選，各候選人都使出渾身解數，放手一搏，腦筋動得快的候選人，採取聯合作戰模式，希望經由複式動員，發揮相加乘效果。

其中，競選全國黨代表的黃淑紋、市黨代表的陳雅惠、黃河清、曾再農等人，除競選名片印上主委候選人何明杰，希望拉抬人氣外，甚至請出選戰經驗豐富的市議員邱素貞陪同拜票加持，展現旺盛企圖心。

市議員邱素貞表示，這次黨職選舉，僧多粥少，如何爭取有投票資格的1萬9000多名「選民」支持，有賴候選人各顯神通；對於黃淑紋、陳雅惠等人與主委選戰結盟，採取聯合行銷策略，將可發揮魚幫水、水幫魚的雙贏策略。

民進黨表示，下屆主委、全國黨代表、市黨代表選舉，將於27日上午8時至下午4時舉行，台中市共設置原市區、山線、甲安埔區、海線、屯區等5個投票所，這幾天氣氣晴朗，預期能催出投票率。

(中時 )