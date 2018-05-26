「怎麼不給X」公車噁男調戲孕婦 遭2正義哥打趴

2018年05月26日 14:38 中時 張妍溱

台中市48歲吳姓男子日前酒後搭乘台中客運的公車準備返家，在擠滿乘客的公車內發酒瘋，調戲1名懷胎9月的廖姓孕婦並口出穢言「長的好美，怎麼不去給人X」引起眾怒，2名年輕男乘客見義勇為當場出手壓制吳男，推擠過程中，員警即刻趕到現場將吳帶回派出所，警詢後依公然侮辱罪嫌移送法辦。

有目擊者指稱，吳男當時逼近廖姓孕婦，言語調戲還飆國罵，車上婆婆媽媽群起罵聲制止，惱羞成怒的吳男卻威脅動手打人，2名年輕男乘客見義勇，聯手壓制頭戴安全帽的吳男，過程中吳男被一群人打到臉上有血，一陣混亂有乘客報警，機伶公車司機立即停靠台中路上第三市場公車站。

市警三分局正義派出所巡佐林錫井、警員朱國彰獲報趕赴現場處理，被壓制的吳男在公車內仍囂張怒目作勢打人，警方迅速將被壓制的吳男上銬逮捕，目擊過程的車內婆婆媽媽及學生們拍手鼓掌叫好，有熱心人士表示願意跟警方回派出所製作證人筆錄。

警方指出，廖姓孕婦當時受到驚嚇在製作筆錄中一度身體不適、數度宮縮，經家人趕到派出所安慰後心情已平復，廖姓孕婦的丈夫對仗義直言的何姓高中生及2名正義哥表示感謝之意；警方對吳男進行酒測其酒測值高達0．97毫克，訊後全案依公然侮辱罪嫌送辦。

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(中時 )