魯班公獎選拔賽 林佳龍憶起縫西裝父子情

2018年05月26日 15:29 中時 盧金足

台中市長林佳龍（中）父親是裁縫師，寒暑假他都會幫忙家裡縫製西裝，與參賽者分享他縫西裝的往事，穿針引線的架勢十足。（盧金足攝）

第3屆巧聖仙師魯班公獎職場達人、新秀實作競賽共有包括木作、泥作、木雕、造園景觀、花藝、裝潢木工等多項職類，近500人報名比賽。（盧金足攝）

第3屆巧聖仙師魯班公獎職場達人、新秀實作競賽共有包括木作、泥作、木雕、造園景觀、花藝、裝潢木工等多項職類，近500人報名比賽。（盧金足攝）

台中市發揚傳統工匠技藝，第3屆巧聖仙師魯班公獎職場達人、新秀實作競賽今、明兩日登場，共有包括木作、泥作、木雕、造園景觀、花藝、裝潢木工等多項職類，近500人報名比賽，爭奪高額獎金，市長林佳龍與裁縫類選手分享自己是「裁縫師之子」的故事，父親是裁縫師，寒暑假他都會幫忙家裡縫製西裝，雖然不是專業師傅，但知道褲管縫製比較簡單，裝鈕扣就比較難，選手擁有一技之長，有實力又爭氣，看到裁縫類選手，也讓他思起這段與父親一起縫製西裝的溫馨回憶。

市府勞工局及客家事務委員會今日在台灣大道市政大樓舉辦第3屆魯班公獎職場達人、職場新秀選拔競賽開幕典禮。

包括林佳龍、勞工局長黃荷婷、客委會主委劉宏基、台中市總工會理事長陳金源、台中直轄市總工會理事長花錦忠、台中市職業總工會理事長陳凱茂、大台中職業總工會理事長林蓮助、台中市產業總工會理事長廖誼炳等人，均到場共襄盛舉。

林佳龍說，今年競賽吸引不少技職學生報名，共分為11項職類，市府並聘請各職類專家擔任評審，進行公平公正的評比，期盼透過巧聖仙師活動，傳承工匠技藝，希望藉此推廣技職教育及創客教育，鼓勵年輕人從做中摸索，將各種技藝推陳出新，發揚傳統技藝文化。

市府自105年起舉辦魯班公獎職場達人、新秀選拔活動，受到各職類勞工、青年學子及業界廣大迴響。黃荷婷表示，今年分為達人組及新秀組，2組職類均包括木作、泥作、木雕、漆工藝、營建、漆作裝潢、融入花博元素的造園景觀、花藝、裝潢木工、服裝創作及櫥窗設計等11項，報名人數近500人，經過初選後，約有360名選手今明兩日到場競賽，達人組最高獎金10萬元，新秀組最高獎金1萬元。

活動現場並邀請今年獲選「巧藝大師」的盧文德施展造景創作，盧文德於造園景觀產業有20餘年經歷，在業界首屈一指，作品大多以追求自然原始風貌為主。

活動也邀請藍染專業葉晉玉教學民眾DIY創作，學習傳統工藝；來自鹿港的燈籠大師吳怡德及去年獲選竹編達人的王耀騰等工藝專業名師，到場表演燈籠創作彩繪及竹編家具製作；活動還規畫各職類的闖關區，內容豐富多元。

(中時 )