倡議婚姻平權 挺同婚團體於華山辦園遊會

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配合響應每年5月15日的「國際家庭日」（International Day of Families）台北市同志公民活動與婚姻平權大平台合作，今（26）日下午於華山1914文化創意產業園區舉辦「國際家庭日草地園遊會」，呼籲不論是單親家庭、新移民家庭、重組家庭或同志家庭，各式各樣的多元樣貌家庭都應被平等重視、包容對待。

為因應社會變遷對家庭帶來的衝擊，倡導世界各國對家庭的重視，聯合國將每年5月15日訂?「國際家庭日」，台北市同志公民活動與婚姻平權大平台則選在今天，於華山大草原舉辦園遊會。

配合今年度國際家庭日的主題「家庭與包容性社會」，園遊會設攤的49個單位大致可以分為人權、環保、藝術文創、友善企業、家鄉美食等主題，主辦單位也在現場發起小小闖關活動，只要完成要求的各攤位闖關小活動，就可以獲得限量製作的紀念環保野餐墊。

園遊會節目從下午2點開始，由主持人夏立民、王晴蒂開場，協辦單位台北市政府民政局局長藍世聰也到場表態支持，他指出，台北市向來致力於建立LGBT台北市民友善的城市環境，這次特別與婚姻平權大平台合作，希望在今天能邀請所有不同形式的家庭，共同度過一個美好的下午。

婚姻平權大平台的總召呂欣潔也說，希望藉由草地園遊會這樣的活動，讓大家知道每一種家庭都值得被榮耀，同時婚姻平權大平台也會持續地進行對話行動，讓更多的社會大眾透過對話了解同志與其家庭的處境。

(中時 )

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