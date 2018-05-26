千人插花迎花博 林佳龍邀全民參與

2018年05月26日 15:14 中時 盧金足

花藝推廣活動在台中市立圖書館溪西分館旁舉行，千名民眾齊聚插花交流花藝，場面盛大。（盧金足攝）

台中市長林佳龍（中）、市議員邱素貞（右三）、陳淑華（左三）等人一起參與「花團錦簇迎花博」花藝推廣活動。（盧金足攝）

西屯區公所由花藝專家進行插花教學，讓民眾進一步認識、欣賞台中在地美麗花卉。（盧金足攝）

台中市長林佳龍（中）與上千名民眾一起體驗插花藝術，將自己做的花藝盆栽送給花博吉祥物「樂虎」。（盧金足攝）

台中市長林佳龍也是插花高手！為迎接2018台中花博，市府26日在西屯區溪西圖書館旁舉辦千人插花盛況，花團錦簇迎花博，林佳龍以台中盛產的文心蘭、百合及火鶴等花材，插出一盆喜氣洋洋的花，成為全場焦點，他鼓勵大家一起來「花」時間，生活環境有花相伴，氣氛馬上浪漫起來，也對花農種出優質的花卉，做最實質的鼓勵，推動「花園城市」。

台中市政府農業局輔導西屯區公所今天舉辦「花團錦簇迎花博」花藝推廣活動，邀請1000名民眾一起插花，使用的花卉都是台中后里、新社等在地花材，現場並安排農產品市集，還送1000棵樹苗盆栽，盼藉此為即將舉辦的花博暖身。

林佳龍表示，花博是屬於所有人的活動，期盼共同參與讓花博在台中遍地開花，並讓世界看見台中優質園藝及農業。

花藝推廣活動在台中市立圖書館溪西分館旁舉行，千名民眾齊聚插花交流花藝，場面盛大，包括林佳龍、市議員邱素貞、陳淑華、花博吉祥物石虎家族姊姊「樂虎」到場體驗插花藝術，林佳龍還將自己做的花藝盆栽送給樂虎，現場熱鬧滾滾。

林佳龍說，花博即將來臨，期盼所有台中人都能一起參與，讓花博不只存在后里、豐原、外埔三個展區，而是在台中遍地開花。

今天的活動號召千人參與花藝，插花不僅有療癒、紓壓效果，還相當賞心悅目，透過園藝更能提升生活品質，期盼吸引更多人響應花博，讓台中大街小巷綠美化、充滿花卉藝術，將台中打造為花園城市。

林佳龍表示，距離花博開幕還有不到半年時間，各式展館內容已陸續曝光，值得期待，將台中最好的園藝及農業呈現給全世界。

西屯區公所指出，西屯區自100年起每年均舉辦花藝推廣活動，今年邀請1000名民眾參與，由花藝專家進行插花教學，所使用的花卉都是后里、新社等在地花農生產的花材，如伯利恆之星、百合、火鶴、文心蘭等，希望讓民眾進一步認識、欣賞台中在地美麗花卉。

(中時 )