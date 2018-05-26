NBA》美球評：不想再看詹姆斯打總冠軍賽了

騎士隊詹姆斯在東區決賽第6戰撞傷小腿。(美聯社)

友善列印
中時電子報

騎士隊在詹姆斯(LeBron James)奮勇作戰下將東區決賽比數扳成3勝3負，不過搶七大戰將在塞爾提克主場進行，ESPN名嘴史密斯(Stephen A. Smith)對此並不樂觀。「我原本看好騎士6戰取勝，但我也無法想像塞爾提克會在主場吞敗。」

史密斯決定修改他的預測，他認為塞爾提克會晉級，畢竟傷兵(洛夫)、疲勞、客場作戰都對騎士隊不利。「我以為騎士會贏第5戰，但他們讓我失望了。」重點是，史密斯說他不想再看到詹姆斯打總冠軍賽了。

「詹姆斯是史上最強的球員，但我可以預測到時候的標題肯定是『詹姆斯一個打五個，他已經盡力了』。這是可以預期的，我寧願另一支具有競爭力的隊伍打總冠軍賽，讓大家真正地去討論比賽本身，而不是圍繞著『詹姆斯領著一群肉腳去爭冠』。我不是針對詹姆斯，我是不想看到今年這支騎士隊去挑戰火箭或勇士，因為那不會是精彩的對決。」

詹姆斯確實是史上最會打搶七大戰的球員，塞爾提克則是沒有從2勝0負優勢下輸掉任何系列賽，不管是誰贏，這都是充滿話題的一戰，也可能詹姆斯在騎士隊的最後一戰。

史密斯說：「詹姆斯不虧欠騎士任何東西了，他對這座城市、這支球隊、這些球迷都俯仰無愧了。不管在場內場外，詹姆斯的貢獻已經超過那些球迷應得的。」

(中時電子報)

影》滿場球迷面前對決查普曼 大… MLB》最強後防崩壞！印地安人牛…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。