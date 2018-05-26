NBA》美球評：不想再看詹姆斯打總冠軍賽了

2018年05月26日 15:15 中時電子報 盧品青

騎士隊在詹姆斯(LeBron James)奮勇作戰下將東區決賽比數扳成3勝3負，不過搶七大戰將在塞爾提克主場進行，ESPN名嘴史密斯(Stephen A. Smith)對此並不樂觀。「我原本看好騎士6戰取勝，但我也無法想像塞爾提克會在主場吞敗。」

史密斯決定修改他的預測，他認為塞爾提克會晉級，畢竟傷兵(洛夫)、疲勞、客場作戰都對騎士隊不利。「我以為騎士會贏第5戰，但他們讓我失望了。」重點是，史密斯說他不想再看到詹姆斯打總冠軍賽了。

「詹姆斯是史上最強的球員，但我可以預測到時候的標題肯定是『詹姆斯一個打五個，他已經盡力了』。這是可以預期的，我寧願另一支具有競爭力的隊伍打總冠軍賽，讓大家真正地去討論比賽本身，而不是圍繞著『詹姆斯領著一群肉腳去爭冠』。我不是針對詹姆斯，我是不想看到今年這支騎士隊去挑戰火箭或勇士，因為那不會是精彩的對決。」

詹姆斯確實是史上最會打搶七大戰的球員，塞爾提克則是沒有從2勝0負優勢下輸掉任何系列賽，不管是誰贏，這都是充滿話題的一戰，也可能詹姆斯在騎士隊的最後一戰。

史密斯說：「詹姆斯不虧欠騎士任何東西了，他對這座城市、這支球隊、這些球迷都俯仰無愧了。不管在場內場外，詹姆斯的貢獻已經超過那些球迷應得的。」

(中時電子報)