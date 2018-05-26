教育部拔管函文 廖元豪：引用法條「刻意掐頭去尾」

2018年05月26日 15:18 旺報 簡立欣

社團法人台灣行政法學會26日舉行「台大校長遴選案之法律問題剖析」座談會，政大法律系副教授廖元豪指出，教育部5月4日給台大的函文雖引用2005年《大學法》第9條修法理由「公立大學主要經費來自政府，政府不能推卸監督責任」，但刻意掐頭去尾，沒提這段話的下文正是要遴委會加入教育部遴派代表和學者專家，讓遴委會免於封閉。換句話說，條文意味著教育部已經事前監督國立大學校長遴選，教育部不能錯解相關規定。

26日座談會除了台大法律系教授林明昕、東吳法律系教授陳清秀不克前來，其餘5位來自各校的政法學者齊聚一堂，前司法院大法官廖義男擔任主持人。

政大法律系副教授廖元豪認為，依照《大學法》第9條，遴選委員會選出校長之後，由教育部聘任之，真正實質決定者是遴委會，教育部只是行禮如儀；在中華民國法律體系，多是這種「委員會決議之後，以機關名義對外決定」的分工模式，像是訴願審議委員會、環評委員會、公投審議委員會、法官遴選委員會都是這樣。以民國96年相當著名的游錫堃入聯公投案為例，公投審議委員會認定不合規定，當時的行政院長張俊雄再怎麼百般不以為然，也只能駁回游錫堃提的公投案。

廖元豪也指出，教育部5月4日給台大的函，引用2005年《大學法》第9條修法理由「公立大學主要經費來自政府，政府不能推卸監督責任」，但教育部刻意掐頭去尾，未提這段話下文緊接著談到「遴選委員會其餘委員以教育部遴派代表和學者專家為主，讓遴委會免於封閉」。

廖元豪表示，教育部事前不監督，事後才拿著雞毛當令箭，引用有爭議的法律見解拒絕聘任，要求重啟遴選，這就是過度干預、越俎代庖，而且根本是錯解相關規定，對將來公立大學的遴選怎能不造成寒蟬效應？大學將會認為「教育部不喜歡的人，我們還是別選出來，免得被找麻煩」，這種兔死狐悲的心情，是許多大學對台大遴選校長事件感到不安甚至憤怒的原因。

(旺報 )