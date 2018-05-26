黃致列吞雞佛不知啥玩意兒 撂中文「嚇死寶寶了！」

2018年05月26日 15:29 中時 李承陽

黃致列中文挺好，現場說了很多中文。（粘耿豪攝）

黃致列（左）學Lulu模仿布袋戲的動作跟台詞。（粘耿豪攝）

韓國歌手黃致列今在台北舉辦「iFans」簽唱會，他中文越來越好，知道粉絲為慶祝他出新專輯回歸，大手筆買下紐約時代廣場廣告看板，用中文搞笑說：「真的嚇死寶寶了！」最近也新學了一句成語「獨一無二」，是特別用來褒獎粉絲，「我的粉絲是獨一無二。」

簽唱會現場黃致列被主持人Lulu和粉絲「玩壞掉」，原本是讚美他唱功了得，宛如「走動的CD」，台下卻有粉絲吐槽說35歲的他應該是卡帶不是CD，他苦笑回答：「我的粉絲特別聰明。」Lulu接著邀他唱京劇、學布袋戲，還現學現唱了一段〈愛拚才會贏〉。

黃致列在簽唱會前一天抽空遊寶島，糊里糊塗連自己吃了雞佛都不知道，剛才知悉原來吃下的是雞佛，現場一臉尷尬，喊說只知道那道菜對身體很好，也怕下次粉絲應援後台滿是雞佛，他趕緊表示：「真的很好吃，但我的身體現在已經很好了。」

黃致列瘋健身，會找韓星金鍾國一起練身材，表示自己雖然不可能練贏對方，仍滿意目前身材，「感覺衣服都變小了。」他加碼透露，7月7日將在台北國際會議中心舉辦的演唱會，會有秀身材的性感橋段，還有射紙飛機贈獎的福利。

黃致列擔任過韓國金唱片主持人，對於曾經同台演出的蕭敬騰將主持金曲獎，他放心說：「蕭敬騰是很棒的人，之前就覺得他很會說話，只要照自己的風格就好，不需要我建議啦。」

(中時 )