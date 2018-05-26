中小學數學能力檢定登場 幫助學生瞭解程度

民間團體舉辦的台灣中小學數學能力檢定考試（TMT）今天舉行，有4300個學生參加。（九九文教基金會提供）

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第二屆台灣中小學數學能力檢定考試（TMT）今天舉行，共有4300名高國中學生報考，主辦單位九九文教基金會的董事長何焱銘表示，這項檢測可幫助學生瞭解自我的數學能力，分析報告可以提供教師教學參考、更精準掌握學生學習狀況。

今年新北市竹林中學、南山高中、恆毅高中、台北市建國中學、東山高中，新竹曙光女中、苗栗建台中學，台中明道中學、弘文中學，高雄普門中學、台南興國中學、台南大學附中、宜蘭慧燈中學、花蓮海星中學等校熱烈參與，其中南山高中、恆毅高中、東山高中及建台中學報考人數都超過170人以上。

何焱銘表示，一開始有人質疑學校已經考模擬考，為什麼還需要TMT檢測？其實，兩者的性質截然不同，模擬考的作用是訓練解題的能力，讓學生熟悉題型，考試時能迅速反應解答。檢定不是為了一次考試來訓練解題能力，反倒像健康檢查，先找出來長期哪裡有質變、不足的地方。

何焱銘說，TMT8（適用8年級）與TMT11（適用高二）以國內現行課剛為基準，從代數、幾何、數論等領域命題進行，幫助學生了解自己、找出學習的盲點。其目的不是為了應付一次考試而已，而是要挑出學習不足、斷層、障礙的地方，把握接下來兩個月的暑假期間對症下藥彌補，接下來才能走更遠的路。

何焱銘說，TMT的題目由教授群要從上千題的題目中逐一過濾，挑出最後30題，這30題還要目前實際於教學現場的老師再審核。接著還要找學生試考，挑出文字敘述不恰當、語意太過艱深，以及計算太複雜的題目，然後再予以修正。

(中時 )

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