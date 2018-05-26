寵物友善司機涉詐騙 疑欠債千萬攜妻與3犬燒炭亡

2018年05月26日 15:32 中時 陳鴻偉

2隻古代牧羊犬及1隻馬爾濟斯犬也已不治。（陳鴻偉翻攝）

警方在車內發現放有木炭的鐵盆。（陳鴻偉翻攝）

黃姓夫婦在租來的露營車內尋短。（陳鴻偉翻攝）

黃男標榜是友善司機，曾被指控利用團購詐騙。（陳鴻偉翻攝）

萬華分局偵查隊長吳坤財說明相關案情。（陳鴻偉攝）

49歲黃姓計程車司機，26日上午被人發現與51歲孔姓妻子，帶著3隻狗在華中橋下露營區燒炭身亡，警方查出黃嫌打著「寵物友善司機」名號，曾接受媒體訪問，更在臉書社團販賣狗狗防蟲藥，事後卻詐騙失聯，家屬稱黃因投資失利，至少積欠2000多萬債務，可能因為這樣才會尋短。

萬華警方上午8時許接獲露營區管理員報案，表示黃、孔這對夫妻，21日帶著3隻狗租借露營車，每天費用為1650元，21至23日均有正常繳錢，23日下午孔女告知要續租至26日，上午管理員前往查看，卻發現車內傳出異味，打開查看發現2人躺在臥室內，已無生命跡象，中間還有堆放木炭的鐵盆，嚇得連忙報警。

警方調查，2夫妻倒在左間的臥室內，2大1小3隻狗狗則在另1房間，現場初步勘驗沒有外力侵入跡象，研判應是燒炭尋短，隨即通知家屬前來指認。

黃姓男子原本是計程車司機，對外標榜自己是寵物友善司機，乘客可帶寵物上車，車上還有保潔墊、消毒水和狗糧等應急設備，黃也曾接受媒體訪問，暢談自己因為愛狗成為友善司機的經過。

但也有網友指控，黃今年3月間，在寵物社團張貼團購廣告，以低價促銷預防跳蚤、心絲蟲的藥品，但收錢後卻以未到貨為由一拖再拖，最後詐騙失聯。

孔女家屬難過表示，孔與黃結婚7年，這段期間黃不斷藉口各種投資，向家屬借錢，黃後來都說投資失敗，孔女連信義區的房子都拿去賣掉還債，一堆親戚都被黃借過錢，金額超過2000多萬，警方不排除黃因債務壓力，才會帶著妻子和3隻飼養的狗狗尋短，全案持續釐清中。

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(中時 )