MLB》最強後防崩壞！印地安人牛棚聯盟最爛

艾爾圖維8上敲出二壘打，助球隊追平比分。(美聯社)

友善列印
中時電子報

去年球季，印地安人擁有聯盟最強牛棚，然而今年，這樣的榮景不再，而且還一路盪到谷底，印隊今(26日)與太空人交鋒，領先大半場，最後2個半局遭豪取11分，2比11被逆轉吞敗，賽後牛棚自責分率暴漲到6.23，淪為聯盟最爛牛棚。

印隊連兩年打進季後賽，穩固的後防戰力，是他們攻城掠地的重要利器，去年牛棚自責分率2.89，傲視全聯盟。然而，去年季後投手教練卡拉威(Mickey Callaway)前往大都會執教，布萊恩蕭(Bryan Shaw)轉戰洛磯，今年至今，往日風采完全不復見。

印隊此役在家作戰，克魯伯(Corey Kluber)先發6.1局無失分，表現傑出；未料，印隊後援投手卻輪番提汽油桶上班。一切爆炸，從安卓米勒(Andrew Miller)起頭，他8上1個出局數都沒抓到，無人出局陷一二壘有人危機，遭艾爾圖維(Jose Altuve)敲追平二壘打後退場。

接在米勒之後，印隊4名投手輪番上陣，還是沒能擋住太空人的攻勢，只有第三任中繼歐泰洛(Dan Otero)沒有失分紀錄；總計印隊動用5名牛棚投手，失掉多達11分。過去50年，印隊牛棚自責分率最差是1986年5.33，再這樣下去，他們很有可能尷尬的改寫新低紀錄。

「我腦海裡唯一想的是，我們得想點對策。」印隊總教練法蘭柯納(Terry Francona)直言，這不是很好的一天，艱難的狀況宛如滑雪橇般，擋都擋不住，「我們只能集思廣益，想想該怎麼解決問題。」克魯柏雖勝投被搞砸，但提到牛棚投手們，他依舊對他們深具信心。

克魯伯直言，無論先發投手、牛棚投手，抑或打者低潮，都必須對隊友們有信心，「我們都期待每次上場，能把工作完成，不過不是每次都能如願，然而，這不代表就會因此對自己跟隊友們失去信心。」印隊吞敗後，雖戰績24勝25敗、勝率跌破5成，仍在美聯中區居龍頭。

(中時電子報)

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