防堵重機夜飆擾人 桃園增監視器和測速器

防堵重機夜飆擾人，桃警增監視器、測速器，並加強攔查取締。(桃警局交大提供)

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防堵重機夜飆擾人，桃警增監視器、測速器，並加強攔查取締。(桃警局交大提供)
防堵重機夜飆擾人，桃警增監視器、測速器，並加強攔查取締。(桃警局交大提供)

全台濱海沿線路幅寬又直長，常淪為飆車族競速的地方，尤其夏日炎炎，夜跑族蠢蠢欲動，桃園市警局交通大隊即起在台15線及台61線等處增設工程力阻飆車族集結，並加裝錄影系統和測速照相設備監控，也和環保局、監理站合作加強取締，遏止危險駕車及改裝噪音車歪風，還給居民寧靜生活。

為防制桃園市沿海地區恐有危險駕車問題，桃市警局針對台15線及台61線等路肩路幅較大且易成為危險駕車車輛聚集路段，預防性研擬以「增設車道、縮減路肩寬度、繪設近障礙物線及 24 小時禁止停車標線」等交通工程改善措施，避免車輛利用寬廣路肩集結車隊或群聚助漲危險駕車氣焰。

除此之外也在台15線及台61線交岔路口規畫增設「天羅地網」監視錄影系統共2組7支攝影鏡頭，更將於楊梅區、大園區及蘆竹區等轄區交界處，增設3處、3桿「固定式測速自動照相設備」，以科技監控即時採取有效措施，強化證據能力，避免取締過程中衍生爭議，希望更能有效將外縣市危險駕車車輛阻絕於轄外。

桃園市警局也與環保局及桃園、中壢監理站聯合稽查，強力取締改裝噪音車，去年迄今已排定56場，在重點時段、路段執行聯合取締，至今查獲超標噪音車357件、不當改裝車輛設備違規187件，另外疑似改裝噪音違規車輛也有4664件，將由環保機關召回車輛檢驗。

警方也不定期稽查全市67家改裝噪音車業者「源頭管控」，希望降低噪音車輛夜間擾人，維護民眾交通安全及生活安寧，落實防制交通事故發生，呼籲駕駛人駕駛車輛應遵守交通規則，勿有僥倖心態，共同維護交通安全與治安環境。

(中時 )

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