作家康原與攝影家郭澄芳合作 為移工出書寫詩

2018年05月26日 15:45 中時 謝瓊雲

邱建富出席彰化文藝季專題講座暨新書分享會，稱許作家康原(右)發揮文人情懷，關懷移工議題。（謝瓊雲翻攝）

彰化市公所舉辦彰化文藝季專題講座，邀請康原在彰化市立圖書館，講述《滾動的移工詩情》新書。（謝瓊雲翻攝）

為在異鄉漂流的移工寫詩、紀錄影像！作家康原與攝影家郭承芳合作，透過新詩、影像紀錄書寫移工生活，展現文人情懷，26日受邀在彰化市公所舉辦的彰化文藝季專題講座上發表新書《滾動的移工詩情》，市長邱建富也特別到場聆聽。

邱建富在新書分享會上稱讚康原著作等身，願意專為移工族群，再出版新書，展現了文人眼中的觀點，值得肯定、也令人感動！康原也強調，移工故事以新詩方式呈現，過去很少見，算是新嘗試。

專題講座上，康原從女兒家的越南女孩「阿秋」的故事談起，並從近年新聞媒體上對移工相關報導所形塑的形象，還有兩年來台南、高雄舉辦的移工文學獎，移工對自身的書寫，兩者間存在許多落差。

他說，這兩年公視人生劇展《我把阿公搞丟了》，講述菲傭推著主角夫妻中風的父親出門，在超商打個電話一轉身輪椅和阿公都不見了，劇情詼諧又笑料百出，最後雖已喜劇收場，仍帶給人對社會現況許多反思和啟示，也讓他想到自己身為一個作家的責任，應該「為卑微的人多說說話」，於是開始在日常生活中仔細觀察許多移工和雇主之間的互動關係。

後來康原遇上以影像拍攝紀錄移工在台生活的攝影家郭澄芳，兩人一拍即合，決定合作，自己以新詩的形式，去表達移工們假日的生活，搭配影像，呈現移工的喜、怒、哀、樂情緒。

1947年出生在芳苑鄉康原，曾與和邱建富有段師生情緣，現定居彰化市香山里，曾任賴和紀念館館長，曾經獲得第六屆磺溪文學獎特別貢獻獎、吳濁流文學獎新詩獎，以及獲行政院叢書「金鼎獎」等；同時也擔任過彰化師大台文所「作家講座」、南華大學文學系「講座作家」、彰化師大「彰化學」叢書總策劃。

(中時 )