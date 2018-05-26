台大遴委也遭檢調約談 教授諷：接著約談校務會議代表？

2018年05月26日 15:57 旺報 簡立欣

社團法人台灣行政法學會26日舉行「台大校長遴選案之法律問題剖析」座談會，台大政治系教授陳淳文表示，教育部根本沒有釐清法律問題就叫台大重啟遴選，等於沒有離婚就再結婚，法律依據在哪？問題是這種說法也有人呼應。

26日座談會除了台大法律系教授林明昕、東吳法律系教授陳清秀不克前來，其餘5位來自各校的政法學者齊聚一堂，前司法院大法官廖義男擔任主持人。

陳淳文發言前先「告白」，表示這幾天寫座談會文章「愈寫愈生氣」，覺得沒甚麼好說的，都講得很清楚了，也對整件事情很厭煩；但看到座談會很多新面孔，他想他還是願意繼續講，因為教育本來就是誨人不倦。

陳淳文說，他真正憂心的是，民主固然是台灣值得稱頌的價值，但另一個重要價值是法治。民主可以多元，但法律是應用科學，如果每個法條都可以任人解釋，那還叫法治嗎？那就是人治，因為看誰有權解釋法律。

陳淳文說，大學自治很簡單，就是大學不能為執政者所染指，「這很重要嗎？當然很重要，因為大學是人類文明的儲存庫。」就算教育部曾經選過遴選結果第二名的人當校長，但正因為那是不對的，所以才會有後面的《大學法》修訂。

陳淳文說，在台大校長人事案這件事情上，校務會議和遴委會都做得很好，1月31日遴委會開了6小時的會，可不是閒嗑牙，而是重新檢討，最後決定維持原來結果。他查了一下，發現遴委會裡有人學法律，且在民國104年恰好寫了迴避的文章，寫得洋洋灑灑，學術貢獻良多，此人就是日前辭去遴選委員一職的沈冠伶教授。

「如果有人被開交通罰單，他可不可以當台大校長？他也違法啊，但違的法跟當選校長無關，這叫做違法事證明確嗎？」陳淳文說，教育部說要重啟遴選，法律依據在哪？教育部連管中閔能不能重選，部長和次長講的都不一樣，問題是重啟遴選這種說法也有人呼應。

陳淳文說，若教育部拔管不是行政處分，不對外發生效力，那遴委會為何要重啟遴選？教育部又不駁回，那原來的遴選結果到底算甚麼？如果台大真的重啟遴選，假設年底又選出一位校長，但是管中閔到時打官司勝利，台大校長不就鬧雙包？「離婚沒成，你怎麼再結婚？」陳淳文說，教育部如果有良心，就把前面的決議廢棄；但台灣是法治國家，要把法律問題釐清，才能重啟遴選。

近日傳出台大遴委也被檢調約談，陳淳文諷刺，這真是令人害怕，會不會下一步要約談校務會議代表？

(旺報 )