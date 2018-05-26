中市積極改善空汙亮綠燈 空品好民眾有感

台中市空氣品質變好，民眾最有感。（盧金足攝）

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環保署空品測站顯示，台中市26日下午台中各空品測站也全數亮起綠燈。（盧金足翻攝）
台中市府將持續努力不鬆懈，推動各項空汙治理策略，空品持續提升。（盧金足攝）

台中市府依據行政院環保署空品測站顯示，台中市過去三周細懸浮微粒PM2.5平均值降至18微克，較北部多個縣市均達20微克以上還要好，26日下午台中各空品測站也全數亮起綠燈，空品持續良好。環保局表示，市府將持續努力不鬆懈，推動各項空汙治理策略，包括第三次電力業加嚴排放標準制定、補助汰換燃氣鍋爐、建置電動公車等措施，讓台中空品持續提升。

環保局長白智榮說，市府針對轄內固定、移動、逸散等汙染源管制全力以赴，在固定汙染源方面，推動燃油鍋爐改用燃氣降低排放；移動汙染源也提供補助，鼓勵汰換老舊二行程機車及柴油車，減少通勤及運輸過程中所產生的汙染；對於環保祭祀也推出四少一功德政策，餐飲油煙及營建工地汙染也跨局處攜手合作維護，空氣品質持續改善。

市府以環保署空品監測站數據強調，今年台中第1季PM2.5季平均值22.8微克，相較去年同期25.6微克大幅改善，減少約2.8微克，減幅達10.9%，表現亮眼，是歷年同期最佳。而單就今日而言，中午14時台中16個空品測站也全數亮起綠燈，空氣品質良好，且優於北部地區。

白智榮指出，改善空汙是長期的工作，須要綜合面向全面考量，台中市的空氣品質目前距離國家空氣品質標準15微克還有關鍵5微克，今年將訂定電力業第三次加嚴標準，並持續補助燃油鍋爐工廠汰換成燃氣鍋爐，從源頭改善工廠汙染排放；將新增電動公車達到150輛，餐飲業油煙列管家數倍增至2000家，全力推動各項空汙防制策略，讓空品持續提升。

(中時 )

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