第20屆台北文學獎 青貧世代議題夯

2018年05月26日 16:46 中時 吳堂靖

第20屆「台北文學獎」26日於中山堂舉辦頒獎典禮，今年徵文分為小說、散文、現代詩、古典詩、舞台劇本及文學年金獎助計畫等6項，吸引來自世界各地共1558件作品競逐，最終評選出22件作品，其中青貧世代成為最夯命題，包含啃老族、蝸居、文青等， 展現台北新世代的多元風貌。

此次首獎名單不乏文壇新秀及前輩，散文類得主洪于珺作品〈老派少女購物路線〉描寫大稻埕、迪化街、永樂市場等老台北經典路線，首次投稿即獲選；小說類首獎則由李奕樵〈鴿之舞〉奪下，將醫學倫理議題推衍至人與動物之間；現代詩則由ㄩㄐ描寫城市的生活、勞動及漂流的〈遷徙〉出線。

文學年金獎助計畫則由瞇《滌這個不正常的人》及李屏瑤《同志百工圖》 入圍，關注「啃老族」、同志族群，另外年金類得主由新銳作家廖宣惠的《飛羽集》奪得最終決審獎項。

評審代表廖玉蕙表示，「台北居大不易」成為今年最夯的命題，尤其是青貧世代的居住問題，有人描寫在頂樓加蓋的套房談戀愛、跟室友搶洗衣機的窘境，其中一篇〈我不是文青〉刻畫文青在台北逛展覽、看書展因要收費處處碰壁的頹廢感，十分有趣，也呼籲遺珠之憾持續創作。

文化局長鍾永豐表示，台北文學獎分為競賽及年金兩大類，其中文學年金為國內首創，提供創作者實質的鼓勵與支持，駱以軍、鍾文音、廖鴻基等多位作家皆受益，得獎作品可至活動官網查詢。

(中時 )