連鎖書店進駐花蓮 五味屋學童協助妝點

誠品生活花蓮遠百店以花蓮海洋、山林、縱谷、聚落為主題，塑造出看得到山、海、雲的書店。（張祈攝）

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縣長傅崐萁（右）在誠品董事長吳旻潔（左）的陪同下逛書店，並掏錢買了4本書。（張祈攝）
誠品生活花蓮遠百店今正式開幕，是東部第3間據點，試營運期間就創下近百萬的銷售額。（張祈攝）

知名連鎖書店誠品今正式進駐花蓮，是東部第3間據點，近300坪店面以「回到花蓮」為設計概念，塑造出看得到山、海、雲的書店，邀請五味屋學童一起佈置，董事長吳旻潔說，開書店可能會賠錢，但誠品一定要來花蓮。

誠品生活花蓮遠百店今正式開幕，結合文創、咖啡店、書籍，設置全台第一個「誠品生活采集」專區，以花蓮海洋、山林、縱谷、聚落為主題，邀集相對應的在地藝術家作品，其中包含全台唯一的噶瑪蘭香蕉絲傳統工藝作品，總統蔡英文訪花購買的「小英帽」也出現其中。

店裡高高低低的「雲燈」，則是在地藝術家黃筱蒨帶領五味屋學同一起製作，經過敷紙、塗料、塑形、過橋等步驟，純手工歷經16天打造，利用高低錯落懸掛呈現雲朵意象。

縣長傅崐萁到場參與開幕，表達對誠品書店的歡迎，並在吳旻潔的陪同下逛書店，掏錢買了4本書籍，包括誠品創辦人吳清友及3名花蓮文學家的作品。誠品花蓮店26日正式開幕，24、25日試營運期間就達到700多人加入會員、營業額近百萬的成績。

誠品副總經理林婉如說，書籍內容規劃上，設有「花蓮文學作品」收集超過50名作家的花蓮相關文學作品，此外，透過市調得知花蓮外文書籍的缺乏，也特地增加2000多本外文書供民眾選擇。

「延續吳創辦人的務實及浪漫！」誠品董事長吳旻潔說，花蓮店的產生很特別，是在創辦人逝世後，第一個決定要開的店面，當時同事很誠實地告訴她「也許會賠錢，但我們應該要來花蓮」，但她相信誠品的存在除了賣書，還要記錄閱讀者的群像、需求及面貌。

(中時 )

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