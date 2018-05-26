竹市幸福廣場親子彩繪古城 為舊城增添色彩

新竹市政府26日在新落成的幸福廣場舉辦「親子塗鴉彩繪創新行動」活動，大批親子不畏艷陽高溫一起開心塗鴉。（陳育賢攝）

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新竹市政府26日在新落成的幸福廣場舉辦「親子塗鴉彩繪創新行動」活動，大批親子不畏艷陽高溫一起開心塗鴉。（陳育賢攝）
新竹市政府26日在新落成的幸福廣場舉辦「親子塗鴉彩繪創新行動」活動，大批親子不畏艷陽高溫一起開心塗鴉。（陳育賢攝）

新竹市政府26日在新落成的幸福廣場舉辦「親子塗鴉彩繪創新行動」活動，大批親子不畏艷陽高溫一起來塗鴉，主辦單位此次特別改變以往水彩、蠟筆作畫，讓大夥以油漆在大型帆布上隨意著色，大小朋友們發揮各種創意，豐富舊城色彩。

新竹市政府為打造無障礙、步行友善環境，2017年底特別將市府側門停車空間整修為「幸福廣場」，近日完工後其古樸風格融入州廳氛圍，同時也打開護城河邊圍牆，並串聯美術館、228公園廊帶，提升古樸美觀，民眾走累了還可到幸福廣場短暫休憩，功能多元。

市府今天特別選在在幸福廣場舉辦大型親子活動，邀請大小朋友來到此塗鴉彩繪，手繪壁畫創作老師廖文翔更帶著大家一起在巨型帆布上作畫，親身體驗油漆塗鴉，大夥都變身為小小藝術家。

市長林智堅表示，新竹市舊城區範圍內共有35處古蹟與歷史建築，密度高居全台之冠，此次活動也特別從舊城區選出特色建築物，包括新竹迎曦門、新竹車站、新竹州廳，還有舊城區再生共享空間「大同108舊城再生基地」，希望藉由不同的創意行動系列活動，持續為舊城注入人味與活力，讓年輕古城再次被看見。

(中時 )

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