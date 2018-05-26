不接受綠營「摸頭」 許忠信正式宣布參選台南市長

2018年05月26日 16:18 中時 莊曜聰

許忠信與3位脫黨參選市議員的前民進黨員結盟。(莊曜聰攝)

前台聯立委許忠信今天下午正式宣布參選台南市長，他先解釋參選理由，表示民進黨讓人失望、國民黨讓人怨嘆，將以台灣優先及專業能力，不分藍綠，吸引選民支持，此外還以母雞帶小雞方式，與3位無黨籍身分的市議員參選人結盟，一起打年底選戰，許忠信說他將參選到底，不接受綠營「摸頭」。

許忠信指出，台南市在民進黨長期執政下來，發展有限，平均每人可支配所得排名全台14名，還輸給澎湖、苗栗等離島或偏遠縣市，人口外移，在6都敬陪末座，執政的民進黨不思進取，黨內還被派系所把持，讓民眾非常失望，他也看不下去，2年多來聽取各界意見，決定以無黨籍身分參選，希望能改變現在的政治生態。

為了展現參選決心，許忠信也與3位同樣以無黨籍身分參選的參選人站在一起，這3人都曾是民進黨員，但因為感受到近年綠營表現及黨內初選已經無法符合人民期待，決定脫黨參選，4人共組聯盟。

對於瓜分綠營選票的質疑，許忠信表示包括黃偉哲在內的參選人都是可敬對手，但他最大的敵人是自己，未來他會持續宣揚自己的市政理念及政策，吸引所有選民認同，他也向國民黨、親民黨以外的陣營人士喊聲，尋求共同合作。

(中時 )